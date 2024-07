Tragická smrť 20-ročného mladíka na známom festivale: Návštevníci opísali negatívne skúsenosti!

(Zdroj: Getty Images)

Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II boli vyslaní do areálu Zlatých Pieskov krátko pred 3. hodinou ráno z piatka na sobotu. Tam sa už nachádzala rýchla zdravotnícka pomoc, ktorá bola vyslaná k 20-ročnému mužovi, ktorý nejavil známky života. Žiaľ, príbeh má tragický záver. Skonštatovať už mohli len smrť. Na Zlatých Pieskoch sa cez víkend konal festival Hip Hop Žije.

Dnes sme sa s hlbokým zármutkom dozvedeli o tragickej udalosti, ku ktorej došlo v areáli na Zlatých Pieskoch. Krátko po... Posted by Hip Hop Žije Festival on Saturday, June 29, 2024

Organizátor festivalu uviedol, že napriek tomu, že nešlo o pochybenie z ich strany, táto situácia ich hlboko zasiahla a vyjadrili úprimnú sústrasť pozostalým. „Dodržané boli všetky bezpečnostné opatrenia a záchranné zložky boli okamžite k dispozícii, mladého muža sa bohužiaľ nepodarilo oživiť. Záchranným zložkám a policajnému zboru ďakujeme za ich okamžitú reakciu pri vzniknutej situácii,“ uviedli.

„Touto cestou by sme zároveň chceli upozorniť návštevníkov, aby sa pre zachovanie ich dobrého zdravia vyhli nadmernému pitiu alkoholu a požitiu omamných látok! Radi by sme zároveň apelovali na všetkých účastníkov, aby boli opatrní, dbali na dodržiavanie pitného režimu, chránili sa najmä pred extrémnymi horúčavami, ktoré momentálne panujú. Odporúčame všetkým návštevníkom, aby konali s rozvahou a mysleli na svoje zdravie,“ napísali na sociálnej sieti.

Pod príspevkom sa však objavila na ich adresu kritika. Viacero návštevníkov totiž malo negatívne skúsenosti. Návštevníčka festivalu Tereza opísala, ako ratovali, iného, iba 16-ročného mladíka, ktorý kolaboval blízko plota. „Dali sme mu piť a priateľ zašiel za ochrankármi, tí nás poslali do stanu za zdravotníkmi,“ uviedla. Mladíka tam teda odniesli. Tam im však mali povedať: „Vodu máte a stojí na nohách, prosím, odíďte.“

archívne video

Ľudia sa počas vysokých teplôt osviežujú rôznymi spôsobmi (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Ďalšia návštevníčka festivalu tvrdí, že organizátori nezabezpečili cisterny s pitnou vodou pri vyše 30-stupňových teplotách. Voda vraj nebola k dispozícii ani len na umytie rúk či osvieženie sa. Zato mali padať opakované výzvy na to, aby sa návštevníci „dobre ožrali.“ na ďalší deň už však voda na osvieženie v areáli byť mala.

Zlú skúsenosť z inej akcie má aj ďalšia mladá žena. „Keď som bola na vašom festivale (Domaša) privolala som záchranárov k približne vekovo asi 20-ročnému chlapcovi, ktorý ležal v tme a nechcel sa prebrať. Boli tam záchranári a vravela som, že ok je v dobrých rukách (aj keď si myslím, že neprišiel sám na festival - kamaráti ho pravdepodobne nechali tak). Ide o to, že ochranka festivalu ho surovo vyhodila cca po hodine vonku pred areál, kde som sa s ním opäť náhodou stretla. Ľahol si na zem a bol úplne mimo. Nad ránom už bolo chladno a on tam ležal pri ceste. Neďaleko boli policajti išla som za nimi nech mu pomôžu a zistia totožnosť prípadne zavolajú rodičom alebo nájdu s kým bol na festivale proste niečo. Ich odpoveď bola, že na to nemajú právomoci. Moja odpoveď bola nech si potom zrušia ´logo´ pomáhať a chrániť. Bola som tam a dávala pozor....pýtali sme sa priebežne, či je ok, ale on len mrmlal. Potom prišiel niekto kto ho spoznal a zobral ho. Ide o princíp. Nehrajte sa tu na súcit a zapaľovanie sviečok - keď tá organizácia festivalu, tým niektorým ešte len deťom ponúka alkohol a potom ich vyhadzuje pred bránu. Bola som nahnevaná a rozhorčená ako človek, ktorý chce pomôcť, záchranári čo nič nespravili, ochranka čo vyhadzuje pred bránu a polícia čo sa len pozerá a nič nespraví - radšej pije kávu. Môžte sa hanbiť a to, čo tu teraz píšete, nie je uveriteľné z mojej strany vôbec. Zároveň mi je ľúto mladého života a vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ napísala.

Čo bolo príčinou úmrtia 20-ročného mladíka, zatiaľ známe nie je. Nariadená bola pitva. „Zo strany povereného príslušníka Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia,“ uviedla polícia.