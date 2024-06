Poslanci ukončili diskusiu k lex atentát, Kaliňák avizuje úpravy

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Kaliňák tiež prisľúbil, že niektoré ustanovenia, ktoré by mohli vzbudiť pochybnosť, sa v druhom čítaní upravia. Niektoré nápady, ktoré vzišli z parlamentnej diskusie, si podľa neho vzali do bližšej pozornosti. Vicepremiér pripomenul, že ústavné práva majú svoju vyššiu a nižšiu váhu. Základné práva ako právo na život, zdravie či súkromie majú prednosť pred ďalšími, ako sú politické či sociálne práva. Pri nariadeniach v súvislosti so zhromažďovaním sa práva podľa neho často stretávajú. "Tento štát má povinnosť zabezpečiť pokojné zhromaždenie tomu, kto o zhromaždenie požiada," povedal. Odmieta, že by za návrhom bola snaha zakazovať zhromaždenia.

archívne video

Plénum parlamentu začal rokovať o Lex atentát (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Návrh je predčasný, tvrdí Vančo

Branislav Vančo (PS) v rozprave pripomenul, že návrh je predčasný. Obmedzovanie slobody zhromažďovania je citlivá vec, ktorá sa podľa neho nemôže riešiť cez skrátené legislatívne konanie. Dodal, že návrh môže znamenať obmedzovanie slobody zhromažďovania spôsobom, ktorý je v rozpore s Ústavou SR a s rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva. "Neexistuje žiadne relevantné spojenie medzi zhromaždeniami a atentátom. Ak má tento zákon reagovať na atentát, absolútne nie je dôvod reštriktívne upravovať slobodu zhromažďovania," povedal.

Parlament bude v rokovaní na aktuálnej 15. schôdzi pokračovať vo štvrtok

Poslanci v závere stredajšieho rokovania začali preberať návrh novely zákonníka práce z dielne Petra Stachuru (KDH). Lekári, zdravotné sestry a pôrodné asistentky by podľa návrhu mohli mať oproti ostatným zamestnancom dlhšiu výpovednú lehotu, pokiaľ by dali výpoveď z pracovného pomeru.

Parlament bude v rokovaní na aktuálnej 15. schôdzi pokračovať vo štvrtok (20. 6.) ráno, keď je na programe návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR), ktorý je v druhom čítaní. Diskusia o návrhu bude v obmedzenom režime, trvať má 12 hodín. Poslanci majú o zákone hlasovať hneď po prerokovaní. Popoludní čaká poslancov tradičná hodina otázok.