Vláda je rozhodnutá vystavať nový ústav v Rimavskej Sobote, informoval minister spravodlivosti

(Zdroj: TASR/Ján Krošlák )

Susko pripomenul, že v programovom vyhlásení vlády sa zaviazali, že sa budú snažiť zabezpečiť humanizáciu prostredia v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Pôvodné, predpokladané náklady na výstavbu nového ústavu boli podľa jeho slov okolo 55 miliónov eur.

Robert Kaliňák o prerokovaných bodoch po výjazdovom rokovaní vlády (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

"Predpokladáme, že tie žiaľbohu náklady budú dramaticky vyššie. Ale pokiaľ by vyšlo z tejto štúdie uskutočniteľnosti, že by to bolo možné a efektívne robiť práve formou PPP projektu - formou verejno-súkromného partnerstva, tak si myslím, že by sme to vedeli aj ekonomicky aj finančne zvládnuť," doplnil.