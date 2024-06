Posledný príhovor prezidentky Čaputovej: Moje milované Slovensko, bolo mi cťou slúžiť ti

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová praje Slovensku pokojnejšie časy, múdre vedenie a viac ľudskosti. Taktiež viac sebavedomých, hrdých ľudí, ktorým nechýba pokora. Zároveň jej bolo cťou slúžiť Slovensku päť rokov. Uviedla to vo svojom poslednom verejnom príhovore vo funkcii hlavy štátu pri rozlúčkovom podujatí v Prezidentskej záhrade v Bratislave.

"Moje milované Slovensko! Prešli sme spolu náročných päť rokov. Mohla som zblízka vidieť tvoju bolesť, ale aj radosť a potenciál v úžasných ľuďoch, ktorí tu žijú. Mohla som vidieť tvoje krásy a ukázať ich iným štátnikom. Si rozdelené, zranené, ale vždy v ťažkých chvíľach schopné sa spojiť v ľudskosti," skonštatovala dosluhujúca hlava štátu.

Slovákov čaká podľa prezidentky veľká úloha

Poukázala na to, že Slovákov čaká veľká úloha, a to posilniť dôveru a pochopenie medzi sebou navzájom. Apeluje na to, aby sa nikdy nevzdali základnej humanistickej úlohy vidieť v tom druhom predovšetkým brata a sestru. "Sme tak zraniteľní a ten okamih večnosti, ktorý tu máme stráviť spolu, urobme pre seba navzájom lepším," poznamenala prezidentka. Prirodzeným a k životu potrebným tmelom musí podľa nej zostať solidarita, znášanlivosť, spravodlivosť a zodpovednosť za seba, svoju komunitu a Slovensko.

Čaputová tvrdí, že všetci ľudia túžia po pokoji a bezpečí. "Ale jediné miesto, kde sa pokoj a bezpečie začínajú, sú naše mysle a srdcia. Od nich musíme začať. Sami od seba. Svojimi slovami a činmi. Rozširovaním priestoru dobra. Monológ nahradiť rozhovorom. Predsudky vymeniť za snahu počúvať, vnímať a porozumieť," podotkla.

Čaputová hovorila aj o ochrane ústavnosti

Po piatich rokoch odchádza Čaputová podľa vlastných slov so skúsenosťami a poznaním, že potenciál SR je väčší, ako ho dnes ľudia vnímajú. Zároveň Slovensku naďalej verí a je presvedčená, že Slovensko môže veriť samo sebe. Za dôležitú považovala Čaputová vo svojom úrade aj ochranu ústavnosti. Pripomenula, že pri väčšine podaní potvrdil ústavný súd svojím rozhodnutím relevantnosť prezidentských argumentov. Považuje to za významný príspevok k budovaniu štandardov právneho štátu.

Na rozlúčkovom podujatí sa zúčastnili zástupcovia samospráv, občianskej spoločnosti, charity, vzdelávania, kultúry či menšín. Medzi prítomnými boli aj držitelia najvyšších štátnych vyznamenaní, úspešní vedci, športovci, umelci, učitelia.