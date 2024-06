Za 24 hodín sa stali viaceré nešťastia! Polícia riešila v Trnave viac dopravných nehôd

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

TRNAVA - Policajti riešili od pondelkového (10. 6.) do utorkového (11. 6.) večera viacero dopravných nehôd, ktoré sa stali priamo v meste Trnava, na jej obchvate a neďaleko Trnavy na diaľnici D1. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

"Sedemdesiatšesťročný vodič mal prednou časťou auta zachytiť dvanásťročné dievča, ktoré zľava prechádzalo na kolobežke po priechode pre chodcov," priblížila polícia. Dievča po zrážke previezli do trnavskej nemocnice.

Dopravní policajti riešili v noci na utorok dopravnú nehodu nákladného auta, ktoré skončilo krížom cez cestu na trnavskom obchvate. Vodič podľa polície pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu vozovky a na nerovnosti dostal šmyk. Pri nehode sa nikto nezranil.

Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy prišlo k nehode osobného auta a diaľkového autobusu. "Štyridsaťročný vodič auta, z doposiaľ nezistených príčin, zozadu narazil do pred ním idúceho autobusu, v ktorom sa v tom čase nachádzal iba jeho vodič," podotkli policajti. Hliadka podrobila oboch vodičov dychovým skúškam. "Autobusár mal výsledok negatívny, vodič auta nafúkal do jedného promile," dodali.

