Hubárska sezóna je v plnom prúde: Slováci sa chvália plnými košíkmi! TU ich nazbierate najviac

BRATISLAVA - Plné košíky, Slováci oblečení v športovom oblečení a nezameniteľná vôňa v lesoch. Pre milovníkov húb začalo najobľúbenejšie obdobie roku - hubárska sezóna. ľudia chodia z lesov s plnými košíkmi a so svojimi úlovkami sa chvália na sociálnych sieťach. Kde ich je v súčasnosti najviac? Prinášame aj interaktívnu mapu výskytu húb!

Podľa portálu nahuby.sk, kde sa Slováci chvália úlovkami z lesov, je hubárska sezóna v plnom prúde. Aktuálne je na interaktívnej mapke vidieť, že najlepšie podmienky sú aktuálne na západe Slovenska, najmä v okolí Bratislavy a následne na Záhorí, ktoré je u hubárov mimoriadne obľúbené.

Nezaostáva však ani okolie Trenčína a Banskej Bystrice, kde sa môžu pýšiť nádhernými lesmi, ale aj úlovkami. Rovnako sa sezóna rozbehla aj na východe krajiny, kde aktuálne dominuje okolie Sniny. Počasie posledných dní pritom bolo viac-menej ideálne pre rast húb - po dažďoch nasledovali vysoké teploty a do lesov prenikalo aj veľa slnečných lúčov. Podľa zberačov rastú v lesoch, najmä na západnom Slovensku, dubáky, zrnkáče, ale aj kuriatka.

"Veľmi pekne hríby dubové všetkých štádií, niekoľko plodníc hríbov zrnitohlúbikových a suchohríbov žltomäsových. Začínajú kozáky hrabové a osikové. Hojne kuriatka jedlé a oranžové, ako aj jelenky ryšavé. Našlo sa aj po niekoľko kusov meďovca korenistého, poľničky včasnej, lakovky ametystovej a muchotrávok plavohnedých a pošvatých. Rastie tiež množstvo plávok a muchotrávok červenkastých," napísal na stránke Nahuby.sk Peter. "Rastie toho ozaj veľa. Krásne idú kuriatka. Našla som dubáky, modráky, kozáčiky, suchohríby, muchotrávky, hlivu. Je to v lese teraz veľmi pestré," napísala Zrzalka. Dokonca sa dubák objavil aj v Ružinove medzi panelákmi. "Tak tento krát to bola paráda. Krásne dubáky a aj červivosť bola mala. Zimomriavky pri každom náleze no proste nádhera," napísal zo Záhoria Milan. Rovnako, ako v Bratislave, aj tu rastú aj kuriatka, ale aj kozáky a zrnkáče.

Červivé hríby pri Trenčíne

Horšie správy hlásia z okolia Trenčína, kde sa podľa slov hubárov sezóna začala, ale rýchlejší, ako hubári, sú slimáky a červy, ktoré úrodu ničia. "Sem tam kuriatko, sem tam dubák, ale tradične červivé," napísala Margita. "Dnes 18 dubáčikov, 2 hrabáky, a 20 kuriatok. Rozbieha sa to, ale červíky a slimáky sú napodiv rýchlejší," napísal v piatok Stanislav. V okolí Banskej Bystrice rastú najmä kuriatka, niektorí hubári sa ale pochválili aj úlovkami dubákov. Na východe hlásia veľký výskyt hlivy, postupne sa rozbiehajú aj kuriatka a dubáky.

Nie je to ideálne, priznáva odborník

Na nástrahy hubárov však upozorňuje Vladimír Kunca z Fakulty ekológie a environmentalistiky na Katedre aplikovanej ekológie Technickej univerzity vo Zvolene. Podľa jeho slov nie je sezóna ešte úplne ideálna.

„Aj napriek bohatým zrážkam huby nerastú tak intenzívne, ako by mnohí očakávali. Jedným z dôvodov tejto situácie môžu byť práve nadmerné zrážky, čo huby nemajú veľmi rady. Ak je dažďa príliš veľa, môže ich vytopiť,“ povedal pre portál tvnoviny.sk. Ako dodal, prvá vlna húb je tradične charakteristická tým, že je "prelezená" larvami. Mnohí ich preto nazývajú červavé huby. Príčina je podľa neho jasná. „V prvej vlne ešte plodníc nie je až tak veľa a hmyz, ktorý huby využíva na rozmnožovanie, ich intenzívne napáda.“

Aj v týchto podmienkach podľa Kuncu došlo k jednému paradoxu. „Objavujú sa často aj niektoré typické jesenné druhy húb, napríklad bedle či pôvabnice fialové, čo mnohých prekvapilo.“ A pre tých, ktorým sa nepošťastilo nájsť obľúbené dubáky, má pár tipov. „Výbornými hubami sú aj kuriatka, hliva buková, ale tiež muchotrávka červenkastá. Ojedinele sa dajú nájsť aj kozáky či plávky.“

Pozor na otravu

Národné toxikologické centrum v súvislosti so začiatkom hubárskej sezóny upozorňuje na nástrahy a problémami, s ktorými sa každoročne lekári stretávajú. Sú nimi najmä otravy hubami, ktorých v centre každoročne evidujú desiatky. Okrem toho upozorňujú aj na to, že pre ľudský organizmus sú ťažko stráviteľné a nevhodné pre deti.

"Príčinou je prítomnosť väčšieho množstva nestráviteľného polysacharidu chitínu. Na túto skutočnosť najčastejšie doplácajú mladšie deti a starí ľudia, ktorí majú menej odolný organizmus. Každý hubár by mal vedieť, že aj jedlé huby môžu byť za určitých okolností príčinou otravy.Touto okolnosťou myslíme súčasné požitie alkoholu s niektorými druhmi húb (napr. hnojník atramentový…), nevhodné uskladnenie, nedostatočná tepelná úprava, ba ťažkosti môže zapríčiniť aj veľké množstvo použitej masti pri príprave jedla," upozorňujú odborníci.

Častejšie sa ale stretávajú s požitím jedovatých húb. Ako vysvetlili, každý hubár by mal poznať ako jedlé huby, tak aj ich jedovatých dvojníkov. Vysvetlili, že povery, napr. že strieborná lyžička sčernie v styku s jedovatou hubou alebo, že jedovaté huby neobhrýzajú slimáky, neobstoja! "Pokiaľ huby nepoznáte, zbierajte len huby hríbovité, ktoré majú na spodnej časti klobúka rúrky, napr. dubáky, kozáky, masliaky a suchohríby. Hríbovité huby nie sú smrteľne jedovaté," uzavreli.