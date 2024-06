O rozvrhnutí opatrení lex atentát bude v pondelok rokovať koaličná rada

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Prvá časť by sa podľa Kaliňáka mala týkať bezpečnostných opatrení všetkých, ktorým hrozia nenávistné prejavy či iné problémy v súvislosti s výkonom povolania. Existuje podľa neho viacero návrhov. Obmedziť by sa mohli aj miesta pre demonštrácie a zhromaždenia. Kaliňák naznačil, že by sa mohli konať iba na určených miestach, prípadne by sa mohli vyradiť rezidenčné zóny.

Robert Kaliňák podporuje na post šéfa parlamentu Andreja Danka (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Vicepremiér Tomáš Taraba (nominant SNS) doplnil, že aj prípadná poslanecká aktivita bude predmetom diskusie. "Naša preferencia, samozrejme, je, aby tie zákony išli na úrovni vlády," doplnil. Má ísť o opatrenia, ktoré zaručia bezpečnosť a upevnia demokraciu.