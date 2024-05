Neznámy páchateľ s ukradnutým autom havaroval: Prípad vyšetruje polícia

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

"Neznámy páchateľ to využil, nastúpil do auta, naštartoval, ale nezvládol riadenie a narazil do iného zaparkovaného vozidla. To ho však nezastavilo a v jazde pokračoval ďalej. Po chvíľke zastavil a z miesta odišiel," priblížila hovorkyňa. Obe autá boli poškodené, majiteľ vzniknutú škodu predbežne vyčíslil na približne 1 400 eur.

"Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hranovnici, ktorý vedie trestné stíhanie v prípade trestného činu neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla," dodala Ligdayová.