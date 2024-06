Mení legenda slovenského hip-hopu štýl? Čo na to jeho fanúšikovia?

Rapper Vec, vlastným menom Branislav Kováč. (Zdroj: Packeta)

Život je plný prekvapení a zdá sa, že už ani rap nie je to, čo kedysi. Rapper Vec, vlastným menom Branislav Kováč, jeden z najvplyvnejších umelcov slovenskej rappovej scény, sa na sociálnych sieťach objavil vo videu s vizážou metalistu.

Zatiaľ nie je jasné, či naozaj hodlá zmeniť svoj hudobný štýl, no zrejme pôjde skôr o nejaký žartík, keďže v tom istom videu na sociálnych sieťach sa vyjadril nasledovne: „Keď budete dobrí, tak by som vymyslel niečo špeciálne, napríklad môžem zahrať Turistu v metalovej verzii.“

Je jasné, že ak sa to potvrdí, fanúšikov čaká originálny zážitok, a to nielen hudobný, ale aj vizuálny – pohľad na Veca v metalovom kostýme totiž stojí za to! Zatiaľ však zostáva nejasné, kedy a kde ho bude možné takto zhliadnuť.

Tento koncert sa totiž bude diať len pod podmienkou, že sa do súťaže, ktorú má na svedomí známy slovenský prepravca Packeta a spoločnosť Visa, zapojí dostatočný počet ľudí. V tejto súťaži môžete okrem toho vyhrať až 28x iPhone, a to každý deň jeden, v termíne od 3.6. až do 30.6.2024.

Zapojiť sa môže každý, stačí splniť jednoduchú podmienku, a to objednať si čokoľvek na dobierku cez Packetu, zaplatiť kartou Visa a tú si potom uložiť priamo v aplikácii. Samozrejme, uložiť si môžete aj viac kariet, čím si zvýšite šancu na výhru!

Zlosovanie bude prebiehať vždy raz za týždeň a prvé prebehne už 11.6.2024. V každom losovaní budú všetci tí, čo splnili podmienky už od začiatku trvania súťaže, teda od 3.6.2024.

Kedy a kde bude teda možné vidieť Vecovu pesničku „Turista“ prerobenú v metalovej verzii? Umelec sa vyjadruje veľmi opatrne: „Uvidíme. Povedal som to len ako okamžitý nápad počas natáčanie kampane. No ak sa naozaj zapojí dostatočný počet ľudí, svoj sľub dodržím.“ Takže milí fanúšikovia, ak nechcete zmeškať tento zážitok, zapojte sa do súťaže a sledujte sociálne siete Veca!



Advertoriál pripravený v spolupráci s Packeta.