Pripojí sa Slovensko k námornej operácii EUNAVFOR Aspides? Hrozba pre bezpečnosť obchodných lodí

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Taiwan Ministry of National Defense via AP)

BRATISLAVA - Na veliteľstve operácie EUNAVFOR Aspides v Grécku by mohlo pôsobiť do päť príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Vyplýva to z materiálu Ministerstva obrany (MO) SR, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Cieľom operácie je zaistiť námornú bezpečnosť a slobodu plavby v súvislosti s krízou v Červenom mori. Vyslanie vojakov musí odobriť vláda aj parlament.