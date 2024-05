Za vynášanie nepoužitých hlasovacích lístkov hrozí pokuta 33 eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do schránky, ktorá je na to určená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý dostane pokutu 33 eur. Upozorňuje na to v súvislosti s júnovými eurovoľbami ministerstvo vnútra.