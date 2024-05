ROZHOVOR Poslankyňa SaS J. Bittó Cigániková: Chcela by som sa posunúť. Čo sa mám naučiť od Blahu a Danka?!

Tento systém funguje vo väčšine krajín. Bol však zrušený v Českej republike, ktorá je nám najbližšie, ich trh je pre nás najväčšia konkurencia. Je veľmi atraktívny pre našich zdravotníkov. Neexistuje jazyková bariéra, majú zaujímavejšie platové ohodnotenie. Zdravotnícke zariadenia sú v lepšom stave. Je to problém ustáť v rámci konkurencieschopnosti. Česi v roku 2017 zrušili kreditový systém a vo výsledkoch sú na tom lepšie. Neklesá úroveň českého zdravotníctva. Nech mi nikto nerozpráva, ako je to dôležité. Druhý rok študujem za zdravotnú sestru, som v kontakte so zdravotnými sestrami, po platoch je to druhý najväčší problém. Nemajú zastupiteľnosť na pracovisku, musia chodiť na školenia. Zamestnávateľ ich často nemôže pustiť, tak si to lepia online prednáškami. Nič im to nedáva a musia za to platiť. Keď to neurobia, dostávajú pokuty. Vinia za to komoru, ktorá je v tom nevinne, lebo len plní zákon. Za dva roky som nestretla jedinú sestru, ktorá by s tým bola spokojná. Zrušenie kreditového systému neznamená zrušenie vzdelávania, ale len spôsobu, akým sa vzdelanie dosahuje. Kontinuálne vzdelávanie by malo byť v kuratele zamestnávateľa, lebo v jeho záujme je, aby mal dobrých a kvalitných zamestnancov. K tomu treba ohodnotiť sestry, ktoré na sebe ešte viac pracujú a z tých by som spravila mentorky. Zamestnávateľ, komora, ministerstvo zdravotníctva a ďalší by si povedali, že konkrétna sestra je v nejakej činnosti dobrá a vzdeláva sa nad rámec priemeru v zahraničí, má bohatú prax a vie kolegyne učiť. Tak potom nech je mentorka, môže zaúčať mladšie kolegyne a byť za to platená. Mladé sestry nemusia nikam odchádzať a za nič platiť. Sú motivované stať sa do budúcnosti mentorkami, aby ich to posúvalo v platovej triede ďalej.