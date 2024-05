Súd o obvinení z vlastizrady sa naťahuje: Naď žaluje Blahu, žiada ho o verejné ospravedlnenie a 100-tisíc eur!

Jaroslav Naď žaluje Ľuboša Blahu, ten na pojednávanie neprišiel (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Jakub Kotian)

Vyjadrenie Jaroslava Naďa k verejnej žalobe na poslanca Ľuboša Blahu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Nie som z toho prekvapený a očakávam podobné konania aj v budúcnosti. Keď som podával žalobu, tak Blaha mi dával odkazy cez médiá. Keď príde na lámanie chleba, síce po dvoch rokoch a dvoch mesiacoch, tak sa neukáže," zareagoval na celú situáciu Naď. Ešte počas cesty na pojednávanie na sociálnej sieti uviedol, že neočakáva, že sa Blaha na súd dostaví.

Vpravo Jaroslav Naď sa vyjadruje po odročení pojednávania pre médiá (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Blaha v stredu na sociálnej sieti uviedol, že Naď odovzdal náš systém S-300 Ukrajine a oklamal všetkých, že má dlhodobú náhradu. "A teraz vyplakáva, že ho za to niekto označil za vlastizradcu. A ešte by sa chcel súdiť. Chlap, čo Slovákom nadával do opíc. Mňa politickí skrachovanci ako Naď nezaujímajú, nebudem sa ním zahadzovať. Ale jedného dňa si ho spravodlivosť nájde. Za to, čo napáchal na Slovensku," uviedol Blaha na adresu Naďa.

Ľuboš Blaha (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Naď žiada ospravedlnenie či priznanie náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 100-tisíc eur

Naď podal na Blahu žalobu ešte 17. marca 2022 za to, že ho opakovane nazval vlastizradcom. Dôvodom bola zmluva o obrannej dohode s USA. "Na základe jeho príkladu sa útoky na moju osobu neustále stupňovali a výraz ,vlastizradca´ sa stal častým nástrojom politického boja strany Smer, jej vrcholných predstaviteľov a jej sympatizantov proti mojej osobe," hovorí Naď s tým, že vlastizrada je jeden z najzávažnejších trestných činov, aké slovenský Trestný zákon pozná.

Jaroslav Naď pred pojednávaním (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podanou žalobou sa Naď domáha súdneho potvrdenia neoprávneného zásahu do jeho dobrej povesti, verejného ospravedlnenia a odstránenia z verejného priestoru všetkých statusov, videí a iných záznamov, v ktorých ho poslanec Blaha krivo obvinil z vlastizrady. Okrem toho žiada súd, aby ho zaviazal do budúcnosti zdržať sa takýchto krivých obvinení na moju adresu. Zároveň sa domáha aj priznania náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 100-tisíc eur.

"Nerobím to pre vlastné obohatenie, ale preto, aby si Ľuboš Blaha uvedomil, že krivo obviniť inú osobu zo závažného trestného činu nie je len tak a že to aj niečo stojí. Ak mi súd prizná túto alebo akúkoľvek inú sumu, venujem ju na dobročinný účel pomoci obetiam ruskej vojenskej agresie v Ukrajine," tvrdí Naď.