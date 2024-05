Slovákov húfne posielajú darovať krv pre Fica: Je jej nedostatok? Ľudia, nebláznite, reagujú policajti

Atentát na premiéra Roberta Fica (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa, Ján Krošlák)

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA - Stav premiéra Roberta Fica je aj 4 dni od útoku naďalej veľmi vážny, no stabilizovaný. Celá krajina sa spamätáva z osudného dňa, ktorý sa do histórie Slovenska zapíše čiernou farbou. Na sociálnych sieťach sa však vo veľkom šíria rôzne nepravdy a hoaxy, týkajúce sa práve atentátu na premiéra. Jeden z nich je aj o nedostatku krvi. Banskobystrická nemocnica však tieto tvrdenia dementuje.

Stav premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je stabilizovaný, no naďalej vážny. K pozitívnej prognóze prispela piatková (17. 5.) operácia. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) o tom informovala na sobotnej tlačovej konferencii. Vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) dodal, že prevoz do Bratislavy zatiaľ stav premiéra neumožňuje. To sú posledné informácie, ktoré má slovenská verejnosť o stave premiéra po stredajšom atentáte v Handlovej. Krátko po spáchaní atentátu Jurajom Cintulom sa však sociálnymi sieťami začali šíriť rôzne nepravdy či hoaxy týkajúce sa streľby v Handlovej. Jedným z nich je aj ten, že zásoby dôležitej krvnej skupiny O-, ktorá slúži ako univerzálny darca, je nedostatok.

VIDEO Zdravotný stav premiéra je stabilizovaný, no vážny, prevoz zatiaľ neočakávajú

Zdravotný stav premiéra je stabilizovaný, no vážny, prevoz zatiaľ neočakávajú (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

"Všetci čo máte krv O negatív , ste z okolia Banskej Bystrice volajte, alebo navštívte nemocnicu, ROBERT FICO potrebuje nutne krv," píše sa vo výzve, ktorá sa masívne šíri slovenským internetom. Okrem toho sa však stránkami, ako je napríklad stránka dezinformačného webu Bádateľ, šíri aj už mnohokrát vyvrátený hoax o tom, že darovať krv môžu len tí, ktorí neboli očkovaní proti covid-19. Na hoax upozornila stránka Hoaxy a podvody.

"Kontaktovali sme Národnú transfúznu službu, aby sme pre vás zistili, aká je skutočnosť. Pracovníčka odberného centra v Banskej Bystrici nám potvrdila to isté, čo už zverejnila nemocnica a síce, že zásob krvi všetkých skupín je všade dostatok a dokonca, že Stredné Slovensko má momentálne najlepšie zásoby v krajine. K tvrdeniu, že očkovaní nemôžu darovať krv, uviedla, že ide o absolútny nezmysel. Darovať krv môže aj očkovaný aj neočkovaný proti COVID-19, pre odberné centrum toto nie je kritérium, ktoré by bralo do úvahy," napísala stránka. Pracovníčka NTS však jedným dychom dodala, že evidujú zvýšený počet telefonátov ohľadom potreby krvi pre premiéra.

Aj napriek tomu, že Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, kde je momentálne premiér hospitalizovaný, dnes oficiálne poprela informáciu o nedostatku krvi, hoax má masívnejšie šírenie než vyjadrenie nemocnice. "Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta má aktuálne dostatočné zásoby krvi pre všetky krvné skupiny a pacientov," napísala banskobystrická nemocnica na sociálnej sieti.

Policajti sa následne rozhodli apelovať na verejnosť, aby nešírila neoverené informácie a špekulácie ohľadom stavu premiéra Roberta Fica. "Sledujte oficiálne kanály, ako napríklad stránku Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, ktorá pravidelne poskytuje informácie ohľadom jeho zdravotného stavu. Okrem toho, že nezmyselné informácie zahlcujú informačný priestor, zaťažujú zdravotnícky personál, ktorý má dôležitejšiu prácu než zbytočne poskytovať vysvetlenia. Darovať krv je, samozrejme, pekný skutok a nikoho od toho neodrádzame, avšak v tomto momente to nie je prioritou. Pre prípad nedostatku krvi a potreby darovania, to v prvom rade oznámi Národná transfúzna služba na svojej oficiálnej stránke a sociálnych sieťach, následne aj médiá," uzavreli.