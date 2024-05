MIMORIADNE Atentát na premiéra: Obvinený strelec mieri do väzby, rozhodnutie nie je právoplatné

PEZINOK - Už sú to tri dni, čo 71-ročný Juraj Cintula spáchal atentát na premiéra Roberta Fica a počas výjazdového rokovania vlády ho viackrát postrelil. Stav premiéra je naďalej vážny a vyšetrovatelia prípadu posledné hodiny zaisťovali stopy. Strelec sa dnes za prísnych bezpečnostných opatrení postaví pred sudcu Špecializovaného trestného súdu. rozhodovať bude o tom, či bude stíhaný väzobne alebo na slobode.

VIDEO Eskorta odváža obvineného Juraja Cintulu do väzby

Eskorta odváža obvineného Juraja Cintulu do väzby (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Aktualizované 14:40 Súd s obvineným strelcom skončil po 3,5 hodinách, sudca sa stotožnil so žiadosťou prokurátora o vzatie obvineného do väzby. "Dôvodom väzby je obava z možného úteku, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti, teda úteková a preventívna väzba.Sudca pre prípravné konanie neprijal písomný sľub obvineného a návrh na dohľad probačného a mediačného úradníka zamietol. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, obvinený si ponechal zákonom stanovenú lehotu na vyjadrenie, či proti rozhodnutiu podá sťažnosť, o ktorej by rozhodoval Najvyšší súd SR," informovala hovorkyňa súdu Katarína Kudjaková.

VIDEO Na Špecializovaný trestný súd priviezli atentátnika Juraj Cintulu

Na Špecializovaný trestný súd priviezli atentátnika Juraj Cintulu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Aktualizované 12:20 Podľa televízie TA3 priznal Juraj Cintula priznal vinu, následne informáciu opravili, že vinu priznal na výsluchu. Za chybu sa ospravedlňujeme.

Aktualizované 12:00 Výsluch atentátnika sa začal o 11:15, v miestnosti je prokurátor a obvinený s advokátkou Martinou Čiernou, ktorú strelcovi pridelili ex offo. Očakáva sa, že rozhodnutie súdu bude známe do 13:00. Nie je však vylúčené, že to bude aj neskôr.

Muža obvineného z pokusu o vraždu premiéra vzali do vyšetrovacej väzby (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Aktualizované 11:03 V týchto chvíľach by mal začať súd so strelcom. Ten na policajnom výsluchu krátko po skutku vysvetlil dôvody svojho konania, aj motív. Tými sú nesúhlas s krokmi súčasnej vlády. Očakáva sa, či svoje slová pred sudcom rozšíri.

Aktualizované 10:45 Sudca Špecializovaného trestného súdu si prv vypočuje výpoveď obvineného atentátnika, následne rozhodne o tom, či bude stíhaný na slobode, alebo vo väzbe. Prokurátor žiada útekovú a preventívnu väzbu.

Aktualizované 10:35 Obvineného strelca priviezli na súd. Auto, v ktorom sedel, doprevádzali policajné autá.

(Zdroj: TASR/Martin Baumann)

(Zdroj: TASR/Martin Baumann)

(Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Aktualizované 10:30 Skupina kukláčov usmernila novinárov v rámci bezpečnostných opatrení. Museli sa posunúť spred brány súdu ďalej.

Aktualizované 10:05 Súd s obvineným strelcom sa má začať o 11. hodine.

Aktualizované 10:00 Celý areál súdu je uzavretý a strážený kukláčmi, platia prísne bezpečnostné opatrenia. Novinári čakajú pred bránou súdu.

VIDEO Prísne opatrenia na Špecializovanom trestnom súde v súvislosti s atentátom na premiéra

Prísne opatrenia na Špecializovanom trestnom súde v súvislosti s atentátom na premiéra (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Streda 15. máj sa zapíše do slovenskej histórie čiernou farbou. Počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej totiž 71-ročný Juraj Cintula viacnásobne postrelil premiéra Roberta Fica. Toho vo vážnom stave previezli do handlovskej nemocnice a následne do banskobystrickej nemocnice, kde podstúpil operáciu. Aj po troch dňoch a dvoch operáciách je stav premiéra naďalej veľmi vážny a podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka budú nasledujúce dni rozhodujúce.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Od stredy zaisťovali vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry dôkazy a vykonávali úkony, ako je prehliadka bytu strelca, výsluch či obhliadka miesta činu. Vyšetrovateľ krátko na to vzniesol voči atentátnikovi obvinenie z úkladnej vraždy z pomsty na chránenej osobe v štádiu pokusu. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie.

V sobotu dopoludnia však bude atentátnik eskortovaný za prísnych bezpečnostných opatrení na Špecializovaný trestný súd v Pezinku, kde bude sudca rozhodovať o jeho prípadnom vzatí do väzby. "Prokurátor žiada pre obvineného väzbu z dôvodu možného úteku, ako aj z dôvodu pokračovania v trestnej činnosti, teda útekovú a preventívnu väzbu," priblížila hovorkyňa súdu Katarína Kudjaková.

Archívne VIDEO Atentátnik nesúhlasí s politikou vlády



Atentátnik nesúhlasí s politikou vlády (Zdroj: Tip čitateľa )

Sudca pre prípravné konanie určil termín výsluchu na sobotu doobeda. "O rozhodnutí sudcu budeme informovať," podotkla. Návrh prokurátora Generálnej prokuratúry (GP) SR na vzatie obvineného Juraja C. do väzby prevzal ŠTS v piatok o 13.39 h. Muž je obvinený z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby potvrdila v piatok popoludní aj GP SR. "Orgány činné v trestnom konaní aktuálne robia všetko pre náležité objasnenie citlivej veci a spravodlivé potrestanie páchateľa. Vec je v štádiu prípravného konania, ktoré je neverejné, preto nie je možné informovať bližšie," uviedla hovorkyňa GP Zuzana Drobová. Doplnila, že v prípade, keď to stav konaní dovolí, poskytne prokuratúra ďalšie podstatné faktografické informácie.