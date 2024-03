Počet kandidátov na prezidenta sa ešte môže znížiť: Odstúpiť sa dá do štvrtka

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

BRATISLAVA - Počet kandidátov na prezidenta sa ešte môže znížiť, uchádzači sa môžu totiž svojej kandidatúry vzdať do štvrtka (21. 3.) do 7.00 h. Informuje o tom na svojom webe Ministerstvo vnútra (MV) SR. Informácia o vzdaní sa kandidatúry bude zverejnená vo všetkých volebných miestnostiach aj na webe MV.

Na vytlačených hlasovacích lístkoch ostávajú mená kandidátov, ktorí odstúpili z boja o post hlavy štátu. Voliči by si mali sledovať oznamy vo volebných miestnostiach, kde nájdu informáciu o tom, ktorí kandidáti odstúpili z volieb. "Ak sa kandidát na prezidenta vzdal kandidatúry po opatrení originálu hlasovacieho lístka odtlačkom úradnej pečiatky štátnej komisie, zostávajú údaje o ňom na hlasovacom lístku. Ak by volič označil krúžkovaním poradové číslo kandidáta, ktorý sa vzdal, bude tento hlasovací lístok síce platný, avšak pri zisťovaní výsledkov volieb sa na takýto hlas neprihliada," uviedol tlačový odbor MV.

Kandidát na prezidenta sa môže vzdať kandidatúry najneskôr 48 hodín pred začatím prvého kola volieb, teda do 21. marca do 7.00 h, a to doručením vyhlásenia o vzdaní sa kandidatúry predsedovi Národnej rady SR.

V pondelok (18. 3.) sa oficiálne vzdal kandidatúry na prezidenta Andrej Danko. O prezidentský palác má teda zabojovať spolu desať kandidátov. Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.