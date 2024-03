Hlasovací preukaz na prezidentské voľby si stále môžete vybaviť: Toto je spôsob, ako sa to dá

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - O hlasovací preukaz na voľbu kdekoľvek na Slovensku sa dá pre prvé kolo prezidentských volieb požiadať už len osobne, a to do piatka (22. 3.). Volič môže o preukaz požiadať osobne obec v jej úradných hodinách. Urobiť tak môže za voliča aj splnomocnenec. Prvé kolo volieb prezidenta sa bude konať v sobotu (23. 3.). Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.