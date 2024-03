Maturitný týždeň začal! TOTO sú témy slohových prác zo slovenčiny: Ktorú by ste si vybrali vy?

(Zdroj: TASR - Milan Drozd )

BRATISLAVA - Spolu 688 stredných škôl čakajú 12. až 15. marca písomné maturity. Vyše 41-tisíc maturantov absolvuje písomné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka. Z celkového počtu maturantov je vyše 2 500 žiakov so zdravotným znevýhodnením. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.

Týždeň písomných maturít otvoria v utorok (12. 3.) externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré bude písať 38-tisíc žiakov. Z predmetu maďarský jazyk a literatúra čaká to isté viac ako 1 500 rovesníkov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

(Zdroj: TASR - Roman Hanc)

Tento rok je novinkou, že slohová práca musí mať minimálne dvesto slov. Učitelia to pri kontrole budú počítať. Kto napíše menej, slohom neprejde.

Témami slohových prác zo slovenského jazyka sú:

Aký pán, taký pes (charakteristika)

Vtedy som si pripadal/pripadala ako v počítačovej hre (rozprávanie)

Dobro a zlo sú v každom človeku, voľba je však na tebe (úvaha)

Prejav študenta/študentky pri príležitosti návštevy školy v inom regióne (písomný prejav)

Drucker zaželal študentom úspešné skúšky osobne na škole, ktorú navštevoval

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) zaželal študentom štvrtého ročníka na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave úspešné zvládnutie písomnej časti skúšok zo slovenského jazyka a literatúry. Vrátil sa tak na pôdu školy, kde maturoval. Zároveň otvoril obálky s testami písomných maturít zo slovenského jazyka a literatúry.

"Maturitné skúšky sú prvou ozajstnou dospeláckou výzvou, ktorá vás posunie k novým možnostiam a príležitostiam, či už v ďalšom štúdiu alebo v novej profesionálnej kariére. Maturitné skúšky sú viac než len testom vedomostí a schopností. Sú to aj skúšky vytrvalosti a odhodlania. Je to veľký krok do sveta, v ktorom sa budete pravidelne stretávať s náročnými rozhodnutiami," uviedol Drucker.

V stredu maturanti skladajú písomné skúšky z cudzieho jazyka

V stredu (13. 3.) budú maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1.

Najviac preferovaný je opäť anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti viac ako 36 300 žiakov. V poradí záujmu nasleduje nemecký jazyk (vyše 900 žiakov) a ruský jazyk (554 žiakov). Francúzsky jazyk si vybralo 11 maturantov, španielsky jazyk desať a jeden žiak si zvolil maturitu z talianskeho jazyka.

(Zdroj: TASR - Milan Drozd )

Štvrtok čaká niektorých matematika, v piatok píšu školy národnostných menšín

Nasledujúci deň vo štvrtok (14. 3.) čaká na Slovensku externý test z matematiky vyše 5 300 maturantov. Matematiku si ako povinne voliteľný alebo dobrovoľný predmet vybralo približne 12,7 percenta z celkového počtu maturujúcich žiakov.

Maturitný týždeň uzavrú v piatok (15. 3.) externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl národnostných menšín. V prípade slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude písať obe z uvedených častí približne 1 500 žiakov. Spolu 26 maturantov čaká ukrajinský jazyk a literatúra.

Témy slohových prác sa žrebujú, náhradný termín bude v apríli

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohovej práce) z vyučovacích jazykov budú vyžrebované. Výsledky externej časti maturitnej skúšky si všetky školy budú môcť prevziať 3. mája 2024 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené do 12. mája 2024.

Náhradný termín určený pre žiakov, ktorí sa z vážnych, predovšetkým zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na marcovom riadnom termíne, je naplánovaný na 9. až 12. apríla. Septembrový (opravný a náhradný) termín písomných maturít sa uskutoční od 3. do 6. septembra 2024.

Ďalšie informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole. Realizáciu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania, odbor podpory formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa v škole vzdelával. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích a druhých vyučovacích jazykov konať len ústnou formou internej časti maturitnej skúšky. Žiak so sluchovým postihnutím si môže namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť jeden z predmetov matematika alebo občianska náuka.