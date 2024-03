AKTUÁLNE Pri Strečne sa zrazil autobus s nákladným autom! Polícia vyzýva na opatrnosť

(Zdroj: Topky)

Hrozivé video z nehody na D1: Kamionista narazil do cestárskeho auta

Dychové skúšky u oboch vodičov sa skončili s negatívnym výsledkom. "Touto cestou žiadame všetkých vodičov, aby dôsledne rešpektovali pravidlá cestnej premávky a zvýšili opatrnosť," uviedli policajti. Dopravné obmedzenia na ceste pod Strečnom budú pokračovať i v noci na nedeľu (3. 3.), a to v sobotu od 20.00 h do nedele do 8.00 h. Pri vykladaní betónových panelov bude na nevyhnutne potrebnú dobu uzatváraná premávka v obidvoch smeroch.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Mimoriadna situácia pod Strečnom

Na ceste I/18 pod Strečnom vyhlásili 9. februára mimoriadnu situáciu pre riziko pádu skál. V úseku medzi skalami Margita a Besná došlo 7. februára k zosuvu svahu. Bol taký silný, že poškodil vozovku a potrhal krajnicu. Popadané skaly poničili dve vozidlá, pri udalosti sa nikto nezranil. V úseku je momentálne dopravným značením dočasne znížená rýchlosť v oboch smeroch.

