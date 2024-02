Na východnom Slovensku pokorili rekord: Takéto extrémne počasie bolo naposledy pred 34 rokmi!

Teploty na východe Slovenska trhali rekordy, pokorili aj rekord z roku 1990 (Zdroj: Facebook/SHMÚ)

Dôvodom netradične vysokých teplôt je prúdenie veľmi teplého vzduchu od Stredozemného mora. Vďaka tomu dosahujú teploty vzduchu najmä na východe krajiny úrovne, ktoré u nás neboli niekoľko desaťročí.

„Úplne najvyššia teplota bola zaznamenaná v juhovýchodnom cípe našej krajiny, v obci Veľké Trakany, kde sa stihlo otepliť na 19,4°C,“ tvrdia meteorológovia zo SHMÚ. Podľa nich pritom ide o najvyššiu teplotu vzduchu počas zimy nameranú na východe Slovenska. Pritom viac ako 19° meteorológovia namerali na celkovo šiestich staniciach.

V Košiciach tak teplo ešte v zime nebolo

Metropola východu má od utorka 27. februára nový rekord. Od roku 1922, odkedy prebiehajú v Košiciach na letisku merania, ešte nikdy nezaznamenali v zime teplotu vyššiu než 16,4°. Rekord bol z roku 1990. Včera tam však namarali až 18,1° C, čo rekord posúva o významných 1,7° C vyššie.

Prílev teplého vzduchu po prednej strane tlakovej níže so stredom nad Korzikou a Sardíniou pritom má pokračovať aj v ďalšie dni. „Vo štvrtok je opäť šanca na významnejšie prepisovanie rekordov. Nie je dokonca vylúčené ani maximum teploty slabo nad 20° C, čím by bol ohrozený aj absolútny rekord zimy,“ tvrdia meteorológovia zo SHMÚ. Doterajší rekord zimy pritom nie je vôbec starý. Najvyššia teplota zimy bola zaznamenaná v rokoch 2019 a 2021 v obci Žihárec a v meste Hurbanovo a to vo výške 20,6° C.