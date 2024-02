ŠOKUJÚCE objavy v lesoch na strednom Slovensku: Ochranári zverejnili drsné zábery, z ktorých mrazí

(Zdroj: Facebook/Prales deťom SK, Polícia SR)

O prvom podnete, ktorý spolok Prales deťom SK riešil, informovali v pondelok. "Tak priatelia dnešný nález v lese... priviazaná laň gurtňou o krk, stopy ťahania autom, v blízkosti polovnícka chata... Pytliactvo, ilegálne vnadenie šeliem. Za akým účelom?" pýta sa organizácia.

(Zdroj: Facebook/Prales deťom SK)

Pri náleze strávili osem hodín počas toho, ako čakali na štátnu políciu, polovného hospodára, envirokriminálnu políciu a veterinára. Následne spísali zápisnicu na policajnej stanici. "Všetko zdokumentované, dôkazy zaistené," informoval Tomáš Šmátrala, predseda spolku Prales deťom. "Zmiešané pocity z ľudskej krutosti a zároveň z úprimnej policajnej ochoty riešiť prípad," uviedol v pondelok.

Na druhý deň ďalší hrozný výjav

Tým sa to však neskončilo. Ako organizácia uviedla, na druhý deň ich len o pár metrov ďalej čakalo ďalšie zverstvo. "To už nebolo pre slabé žalúdky. Pach hnijúcich pozostatkov zvierat sme zacítili aj 30 metrov od miesta nálezu. Bola to zhruba 10 metrov dlhá sanačná jama plná mŕtvych zvierat a ich častí tiel, ktoré sa niekomu už neoplatili zúžitkovať. Nachádzala sa v tesnej blízkosti polovníckej chaty," uvádza ochranca prírody Šmátrala na sociálnej sieti.

(Zdroj: Facebook/Prales deťom SK)

Dodáva, že takéto miesta nachádzajú celkom bežne, no problém je v tom, že jama musí byť dostatočne hlboká, zavápnená a nakoniec zahrabaná zeminou tak, aby sa nestala zdrojom šírenia chorôb.

(Zdroj: Facebook/Prales deťom SK)

Približuje, že v tomto prípade tomu tak určite dlhodobo nie je, pretože podobné otrasné výjavy objavili na rovnakom mieste aj v decembri 2023. "Hnijúce pozostatky tiel boli rozťahané v širokom okolí," uviedla organizácia. Podnet bol zdokumentovaný políciou a posunutý na ďalšie kompetentné úrady, ktoré to budú riešiť.

Záber z nálezu v decembri 2023 (Zdroj: Facebook/Prales deťom SK)

Minulý týždeň otrasný nález v prírodnej rezervácii

Minulý štvrtok (22. 02.) objavil dobrovoľník počas vykonávania strážnej služby v Prírodnej rezervácii Šúr pozostatky gravidnej samice diviaka lesného, ktorej chýbala zadná časť tela. "Nenarodené mláďatá sa stále nachádzali v plodových vakoch, avšak mimo tela ich usmrtenej matky," dodal.

Osemnásť metrov od miesta prvého nálezu objavil pozostatky druhého, tento raz už vykosteného diviaka. "Ostala po ňom len hlava, nožom opracované kosti a koža. Oba kadávery boli podľa môjho odhadu približne rovnako staré a nachádzali sa v 4. stupni ochrany," uviedol.