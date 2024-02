O kontroverznom Trestnom zákone budú opäť rokovať v parlamente! Na pláne je diskusia o novele premlčacích lehôt

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

O návrhu na skrátené legislatívne konanie by mali poslanci rokovať po utorkovom prvom bloku hlasovaní, a to až do úplného prerokovania návrhu. Následne by mali o ňom hlasovať. Po prijatí návrhu by sa malo plénum rovno zaoberať novelou v prvom čítaní. Postup má byť rovnaký, teda rokovanie o novele až do jej prerokovania s následným hlasovaním o tom, či ju plénum posunie do druhého čítania. A to aj po 19.00 h.

Vláda prijala minulý týždeň novelu Trestného zákona, ktorá ráta so zachovaním pôvodných premlčacích lehôt pri trestných činoch, ako je znásilnenie či sexuálne zneužívanie, a to 20 rokov. Účinnosť by mala zmena nadobudnúť 15. marca, čiže od rovnakého dátumu ako "veľká novela" Trestného zákona schválená 8. februára.