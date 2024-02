Ceny bytov porastú, v Bratislave však už idú na dračku! Vieme, čo za tým stojí

(Zdroj: Gettyimages.com, reprofoto Politico)

BRATISLAVA – Realitný trh v Bratislave očakáva v tomto roku oživenie. Verené predaje bytov v hlavnom meste by sa podľa odhadov realitných odborníkov mohli do konca tohto roka dostať na hranicu 400 až 600 bytov za kvartál. Vyplýva to z analýzy startupu BuiltMind, ktorý sa zaoberá dátovým monitoringom realitného trhu v Bratislave.