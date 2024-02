ANKETA: Ako veľmi riešime naše nedokonalosti? Opýtali sme sa slovenských žien, čo ich najviac trápi.

Ženy sú so sebou oveľa viac nespokojnejšie než muži. (Zdroj: Getty Images/PeopleImages)

Aké sú najčastejšie nedostatky, ktoré ničia sebavedomie Sloveniek? Vyšli sme do ulíc a spýtali sme sa priamo ich. Viac ako polovica žien bola so svojím výzorom nespokojná. Pritom niektoré z problémov boli len drobnosti, ktoré sa dajú ľahko, rýchlo aj lacno vyriešiť.

V dnešnej spoločnosti, kde je tlak na dokonalosť vyvíjaný z každej strany, má mnoho žien problém so svojím sebavedomím. Je dôležité uvedomiť si, že každý človek je jedinečný a krása nie je definovaná len vonkajšími rysmi. Naše telo je len vonkajší obal a nie to, čo nás definuje. Pozreli sme sa, čo slovenské ženy trápi najviac. Urobili sme anketu a vybrali tie najčastejšie odpovede o nedostatkoch, ktoré by na sebe najradšej zmenili. To, že každý problém má svoje riešenie, nám potvrdili aj odborníčky na zdravie a krásu.

Rýchlo mastiace sa vlasy

Monika, 34

,,Na sebe má trápia asi najviac moje vlasy, ktorým venujem kopec času, no som si vedomá toho, že to nie je vôbec vidieť. Nech robím čokoľvek, sú rýchlo mastné a ucapkané. Ani pri každodennom zmývaní nevyzerajú vôbec sviežo. Keby som mala možnosť, ihneď ich zmením, majú byť predsa korunou krásy."

TIP od dermatologičky:

Možno by ste si na prvú povedali, že pokožku mastných vlasov je nutné vysušovať, no opak je pravdou. Zložky, ktoré vlasovú pokožku vysušujú, ju ešte viac dráždia, čím pokožka vylučuje ešte viac mazu. Vhodné je preto používať jemnú vlasovú kozmetiku, ideálne na bylinnej báze, ako je napríklad šampón so 7 bio bylinkami zn. alverde z dm drogerie markt. Je pre každodennú starostlivosť, vlasovú pokožku ošetruje a jemne čistí. Pokiaľ chcete mať vlasy „v suchu“ počas celého dňa, vaším pomocníkom by sa mal stať suchý šampón Soft Cotton značky Balea s príjemnou vôňou, ktorý vlasom prepožičia objem a svieži vzhľad. Nemusíte preto hneď siahať po drahých kúrach, vystačí im aj kozmetika za výhodné ceny.

Pri mastných vlasoch dbajte o starostlivosť vlasovej pokožky. (Zdroj: Getty Images/Maryviolet)

Tlsté stehná

Erika, 27

,,Neznášam na sebe svoje veľké stehná, ktoré sa snažím maskovať, ako sa len dá. Preto v mojom šatníku dominuje čierna farba. Snažím sa dodržiavať jedálniček aj chodievať pravidelne cvičiť, no nič nezaberá, postavu mám skrátka geneticky danú. Podobnú má aj moja mama, babka aj sestra."

TIP od fitness trénerky:

Je veľmi ťažké odbúrať tuk iba z jednej časti tela, prakticky to ani nefunguje a bohužiaľ, partie ako zadok, stehná a boky sú často posledné, z ktorých tuk odchádza. Našťastie, nemusíte mať obavy, tento tuk nie je nebezpečný tak, ako napríklad tuk na bruchu. No nepoteším vás, zhodiť kilá z týchto partií je takmer nemožné. Ak budete chudnúť, schudnete z celého tela. A ak budete posilňovať spodné partie pravidelne, vybudujete si svalovú hmotu, ktorá tiež vyzerá robustne. Ak máte väčší zadok a stehná, ale štíhly pás, nechudnite, zbytočne si rozhádžete metabolizmus. Jednoducho prijmite postavu takú, aká je. Ženskosť je v móde nadčasová.

Postava trápi väčšinu žien. (Zdroj: Getty Images/Irina Shatilova)

Nemám rada svoju povahu

Nikola, 31

,,Som so sebou večne nespokojná, či už s tým, ako vyzerám, no ešte viac s tým, čo sa deje v mojej hlave. Som „stresmen,“ panikárim a často aj plačem len tak, pre nič za nič. Snažím sa svoj stres ventilovať, no veľmi to nejde. Už ma tak škatuľkujú aj moji známi a na názore ostatných mi záleží, takže to stále riešim. Keby som bola aspoň o čosi pokojnejšia, svet by bol pre mňa hneď krajší."

TIP od psychologičky:

Sebaláska, spomalenie, relax a ventilovanie emócií – presne na tieto veci by ste sa mali sústrediť. Ak ste v neustálom strese, skúste spomaliť a vnímať svoje telo a okolie. Keď sa zapojíte do diania okolo seba, budete svoju pozornosť a sústredenie odrazu venovať niečomu inému, ako svojim prehnaným emóciám. Buďte k sebe milí, pozerajte sa na veci s nadhľadom a nebuďte na seba príliš prísni. Doprajte si dostatočný spánok, pohybové aktivity, oddych a čas s blízkymi.

undefined (Zdroj: Getty Images/Jupiterimages)

Kruhy pod očami

Táňa, 48

,,Už roky ma trápia kruhy pod očami, ktoré sa snažím maskovať korektorom, no nie vždy sa mi to podarí. Niekedy sa ráno budím s tým, že vyzerám, akoby som ani nespala a popritom mám za sebou plnohodnotný spánok. Takže to je vec, ktorá ma trápi a neviem, čo s ňou."

TIP od dermatologičky:

Za kruhmi pod očami sa niekedy skrýva aj zdravotný problém. Príčinou môže byť anémia, alergia alebo aj ochorenia štítnej žľazy. Ak ste v poriadku, máte dostatočný pitný režim aj pestrú stravu, držte sa týchto overených trikov. Ráno si tvár, najmä okolie očí, umývajte ľadovou vodou, prípadne ak máte čas, urobte si ľadové obklady na oči. Ak sa ponáhľate, siahnite po hydrogélových vankúšikoch s kyselinou hyalurónovou značky Balea, ktoré pôsobia proti opuchom a tmavým kruhom. Nezabúdajte očné partie pravidelne krémovať, ideálnym pomocníkom je spevňujúci očný krém na zrelú pleť značky Balea z dm drogerie markt s anti-age a hydratačným účinkom.

Hydrogélové vankúšiky pod oči s kyselinou hyalurónovou a magnóliou. (Zdroj: dm drogerie markt)

Akné a rozšírené póry

Veronika, 31

,,Myslela som si, že po akné, ktoré ma držalo celú pubertu, už budem mať od pleťových anomálií pokoj. Občasné akné dokážem celkom rýchlo vyliečiť či zamaskovať, no omnoho väčším problémom sú rozšírené póry, ktoré nemám ako zakryť. Ani po nanesení make-upu nezmiznú."

TIP od dermatologičky:

Naša pokožka je pokrytá pórmi, ktoré ústia v mazových žľazách. Keď je kožného mazu veľa, zmieša sa s odumretými bunkami, čím upcháva póry. V tomto nadbytočnom maze sa veľmi dobre darí baktériám, ktoré potom vyvolajú zápal a akné je na svete. V tomto prípade je prvoradé správne čistenie pleti. Dodržujte rannú aj nočnú rutinu v odličovaní a čistení. Účinnými látkami v boji proti akné sú napríklad kyselina salicylová, beta hydroxykyselina, niacinamid či retinoidy. Ako prvá pomoc dobre poslúžia aj náplasti proti akné a vyrážkam značky Balea z dm drogerie markt, ktoré vyrážku rýchlo vysušia a zahoja.

Náplasti proti vyrážkam a akné zaberú takmer okamžite. (Zdroj: dm drogerie markt)

Úzke pery

Andrea, 28

,,Mám, respektíve takmer nemám pery. Celkom ma to trápi, pretože mám pocit, že dnes vidím po uliciach chodiť len ženy s umelými plnými perami. Tak trošku im závidím, no na druhej strane, nechcem na sebe robiť žiadne estetické úpravy tohto typu, obávam sa toho, ako by pery vyzerali po niekoľkých zákrokoch a tiež sa bojím ihiel."

TIP od make-up artistky:

Malé a úzke pery je možné opticky zväčšiť, stačí pár správnych ťahov v líčení. No ešte predtým nezabúdajte, že pery, ktoré sa chystáte pekne nalíčiť, musia pôsobiť zdravo. Pravidelne ich preto vyživujte. Doprajte im exfoliáciu pomocou jemného pílingu, ktorý odstráni odumreté bunky a zanechá pery hladké. Dopomôcť si môžete aj zubnou kefkou, ktorou jemne prechádzajte po perách. Tiež ich pravidelne niekoľkokrát denne balzamujte. A na záver – pár overených ťahov: kontúrovacou ceruzkou 16 – Pretty Mauve z dm drogerie markt, ktorá je v prirodzenej farbe pery jemne nad ich líniou orámujte a linku jemne rozmažte smerom do vnútra pier. Na vrch použite lesk na pery Hot Like Pepper s obsahom portulaky, ktorý perám dodám okamžitý objem a žiarivosť.

No aby sme neboli len pesimistickí, našli sme aj dámy, ktoré nám hneď s hrdosťou v hlase odpovedali, že sú so sebou spokojné. Menšie nedokonalosti si na sebe nevšímajú, a preto ich žiadne problémy s ich vzhľadom netrápia:

Silvia, 42

,,Ja som sa už naučila byť so sebou spokojná taká, aká som. Nehovorím, že nemám žiadne nedostatky, no každú nespokojnosť na svojom tele sa snažím mať rada. Nesnažím sa byť dokonalá, čím na seba nevyvíjam tak. A svojich pár kíl navyše vôbec neriešim."

Ivana, 38

,,So sebou som spokojná, nemám dôvod niečo meniť. Takto som bola stvorená, prečo by som na sebe mala niečo nenávidieť. Odmalička som bola vedená k tomu, aby som mala rada seba. Preto som vďačná svojim rodičom, že zvolili tento prístup. V dnešnej dobe je to skôr rarita. No aj ja vediem svoje deti k sebaláske, aj keď sú ešte malé."

A tak to má byť. Každá žena je predsa krásna a jedinečná. Krása nie je jednoznačne definovaná vonkajšími znakmi. Dôležité je prijať seba a milovať sa so všetkými nedokonalosťami a rozdielnosťami.

Advertoriál pripravený v spolupráci s dm drogerie markt.