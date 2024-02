Do desiatich dní bude mať SIS nové vedenie, garantuje Fico: Opäť skritizoval prezidentku

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Môžem garantovať, že SIS bude mať do desiatich dní vedenie, ktoré bude zodpovedať výsledkom parlamentných volieb. To je základ, to je celé. A bude to podľa zákona, demokratické, všetko, ako má byť," vyhlásil premiér. Plánovaný postup vlády nešpecifikoval. Podčiarkol, že SIS je tajná služba.

Opäť kritizoval prezidentku Čaputovú

Opätovne kritizoval postoj prezidentky, ktorá už informovala o úvahách, že menovanie nového riaditeľa nechá na svojho nástupcu. Pripomenul, že v uplynulých rokoch čelili dvaja riaditelia SIS obvineniam a aktuálne tajná služba nemá riadne vedenie, len povereného námestníka.

Trvá na tom, že nová vláda má právo navrhnúť vedenie SIS a mal by to byť niekto blízky kabinetu. Preto nominovali súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Pavla Gašpara. Podotkol tiež, že ich nominant nečelí žiadnej obžalobe či obvineniu.

Premiér sa vyjadril aj k novele Trestného zákona. Ak Ústavný súd SR povie, že v niektorých častiach nie je v súlade s ústavou, vláda je podľa neho pripravená to opraviť. "Pokiaľ ide o ÚŠP, jeho zrušenie, čo to má spoločné s ústavou? Absolútne nič," skonštatoval.