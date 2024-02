Veľká tragédia na juhu Slovenska! Vodič obchádzal cyklistu a dostal šmyk: Osudná zrážka s vodičkou (†34)

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Podľa polície 34-ročný vodič vozidla BMW jazdil v smere od obce Búč na obec Moča. Pri obchádzaní cyklistu dostal pravdepodobne šmyk a prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim vozidlom Hyundai. To po náraze zišlo mimo vozovku. Pri zrážke utrpela 34-ročná vodička vozidla Hyundai zranenia nezlučiteľné so životom.

Vodiča vozidla BMW podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.