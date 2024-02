V osobnej doprave sa v roku 2023 prepravilo medziročne o 12,6 % viac osôb

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Vplyvom dynamických rastov počas posledných štyroch rokov sa počty cestujúcich takmer dotiahli na predpandemické hodnoty, chýbalo už len 2,3 % cestujúcich. Výrazne nahor sa posunula hlavne cestná doprava, ktorá v porovnaní s rokom 2019 strácala už iba 1 % cestujúcich, v železničnej doprave chýbala ešte viac ako desatina cestujúcich. Naopak, MHD už prekročila hodnoty roka 2019 o desatinu.

Objemy prepraveného tovaru klesali posledné štyri roky

Výkony v osobokilometroch boli tiež medziročne vyššie takmer o 14 %, avšak zaostávanie za hodnotami z roku 2019 bolo výraznejšie. Po zohľadnení prepravných vzdialeností, ktoré cestujúci najazdili oboma druhmi osobnej dopravy, v cestnej doprave stále chýbalo viac ako 20 % výkonov spred pandémie a v železničnej doprave 11 %. Všetkými druhmi nákladnej dopravy sa počas roka 2023 prepravilo bez mála 220 miliónov ton tovaru.

Pre nárast počtu kamiónov zriadili v Michalovciach odstavný pruh (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Medziročne tento objem klesol o 3,8 %, ovplyvnil ho najmä pokles prepraveného tovaru v ostatnej doprave (v ktorej je dôležitá doprava potrubím). Objemy prepraveného tovaru klesali posledné štyri roky, v porovnaní s rokom 2019 boli nižšie o takmer 23 %. Výkony v tonokilometroch zohľadňujúce prepravné vzdialenosti sa v nákladnej doprave medziročne znížili o 11 %, v porovnaní so záverom roka 2019 boli dokonca nižšie o viac ako 15 %. Rozhodujúca zložka odvetvia - cestná doprava, si v porovnaní s rokom 2022 len mierne polepšila.

90 % cestujúcich vo verejnej doprave cestuje po cestách

Dopravnými prostriedkami sa po cestách medziročne síce previezlo o 1 % viac tovaru, avšak výkony po započítaní prepravných vzdialeností klesli medziročne o 11,3 %. Viac tovaru sa za rok prepravilo aj nákladnou železničnou dopravou, objem prepraveného tovaru sa medziročne zvýšil o takmer 2 %. Výkony v tonokilometroch sa znížili o viac ako 4 %. Osobná doprava vykázala v decembri 2023 rast počtu cestujúcich o 9 %. Vyššiu dynamiku rastu cestujúcich zaznamenala cestná doprava o takmer desatinu.

(Zdroj: Topky - Vlado Anjel)

Dlhodobo stále platí, že 90 % cestujúcich vo verejnej doprave cestuje po cestách, a to autobusmi alebo inými dopravnými prostriedkami. Decembrové výkony osobnej dopravy, ktoré zohľadňujú aj dĺžku ciest, boli oproti minulému roku vyššie o 12,6 %. Objem nákladnej prepravy v poslednom mesiaci roka 2023 medziročne klesol o 7,1 %. Pokles bol výsledkom nižších objemov v cestnej doprave, táto podielovo najvýznamnejšia zložka medziročne klesla o 9 % po troch mesiacoch rastov. Naopak, piaty mesiac za sebou sa prepravovalo medziročne výraznejšie viac tovaru po železnici, v decembri to bol o 15,3 % väčší objem tovaru. Výkony v nákladnej doprave zohľadňujúce aj prepravné vzdialenosti medziročne klesli o 17,7 %, bol to najvýraznejší pokles počas roka 2023.