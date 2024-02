Mestskú časť v Bratislave terorizujú diviaky: Ľudia v šoku! VIDEO, ako sa stádo premáva po sídlisku

(Zdroj: Getty Images, Tip čitateľa)

BRATISLAVA - Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto dlhodobo terorizujú diviaky. Mestská časť podnety od občanov riešia a posúva ich Mestským lesom Bratislava, podľa ktorých ide o dlhodobý problém, ktorému sa venujú a uvedomujú si vážnosť situácie. Zároveň však dodávajú, že poľovať v intraviláne, vnútri na sídlisku, im neumožňuje zákon a zároveň by to bolo veľmi rizikové. Redakcia má aj k dispozícii zábery, ako diviaky terorizujú ľudí.

Jednou z poškodených je aj pani L. Vo svojom podnete ešte koncom minulého roka nahlásila, že v nočných hodinách na Vidlicovej ulici opakovane vyčíňa veľký diviak. "Konkrétne nám zničil smetný kôš a zlomil latku v plote," uviedla a hovorí o bezmocnej situácii.

"Dcéra skončila na plynových hodinách, kam vyliezla, keď sa vracala po tréningu, lebo boli pri bránke," dodáva s tým, že toto sa udialo ešte vo večerných hodinách. "Je to nevyspytateľné. Doporučenie od pána z miestneho úradu je, že máme nosiť baterky a zasvietiť im do očí," hovorí.

Mestské lesy Bratislava reagujú

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Nové Mesto však podnet občianky posunul ďalej a to správcovi dotknutého poľovného revíru - Mestským lesom v Bratislave. "Premnožené diviaky sú problémom dlhodobým, ktorý Mestské lesy síce nezapríčinili, ale jeho riešenie je prioritou na našom úseku poľovníctva," reagujú Mestské lesy Bratislava s tým, že okamžité riešenie možné nie je, no vkladajú doň značnú energiu a úsilie.

Dodávajú, že diviaky lovia v lese s cieľom zredukovať ich počet a znížiť tak počet jedincov migrujúcich bližšie k mestu. "V priebehu minulého roka sme na území Mestských lesov takto ulovili až 457 kusov. Uvedomujeme si vážnosť problému, práve preto sme minulý rok prijali extra opatrenia, a to odlov prostredníctvom špecializovaných poľovníkov, ktorí lovia tesne nad Kramármi a Kolibou, ktoré sú kritickými lokalitami," uvádzajú s tým, že v tomto pásme bolo minulú sezónu odlovených viac ako 120 kusov diviačej zveri.

Poľovať na sídlisku nemôžu

"Poľovať v intraviláne, vnútri na sídlisku, nám neumožňuje zákon a zároveň by to bolo veľmi rizikové. Preto v prípadoch, kedy diviaky pravidelne prenikajú hlbšie do intravilánu, až na sídliská, spolupracujeme na ich odchyte so špecializovanými veterinármi," pokračujú lesy. Diviaky sú odchytávané do klietok a následne humánne a bezbolestne utratené.

Pri tomto spôsobe sú však podľa ich slov limitovaní personálnou kapacitou veterinárov, preto túto formu využívajú len na najzávažnejšie prípady problémových kusov, ktoré sa už natrvalo usídlili v intraviláne.

Za kľúčový problém považujú zanedbané a opustené záhrady

"Práve neďaleko Vidlicovej ulice, na Chrasťovej, máme momentálne alokovanú takúto odchytovú klietku s cieľom eliminovať problémové jedince," konštatujú lesy. Za kľúčový problém premnoženia diviačej zveri v Bratislave považujú množstvo zanedbaných a opustených záhrad. Tam sa cez deň diviaky zdržiavajú, majú úkryt, pokoj a množstvo potravy z ovocných stromov.

"V noci potom následne schádzajú na sídlisko, kam ich láka pach odpadkov. Kým nedôjde k vyčisteniu a pravidelnému koseniu týchto súkromných pozemkov, problém bude možné len utlmiť, nikdy sa však nevyrieši," uzatvárajú Mestské lesy Bratislava.