Na strednom Slovensku vyčíňa hotelový fantóm: Neuveriteľné praktiky! Oklamal aj exministra či priateľa Karin Haydu

Medzi oklamanými v Banskej Štiavnici je aj exminister Ľudovít Kaník či priateľ Karin Haydu (Zdroj: TASR - Jana Vodnáková, TASR - Michal Svítok, Instagram/karinhaydu)

O prípade informoval denník Plus Jeden Deň, ktorý uviedol, že po zverejnení tohto prípadu sa ozvali ľudia z Donovalov, Bratislavy, či najnovšie aj Michaloviec. Medzi poškodenými je aj priateľ herečky Karin Haydu, ktorý v Banskej Štiavnici prevádzkuje penzión.

“U nás mal rezervovanú izbu asi na štyri noci s tým, že sa prišiel ubytovať a keď odchádzal, nikomu sa neohlásil, proste odišiel bez zaplatenia. Následne sme ho kontaktovali, tri dni sa neozýval a potom nám napísal, že ho odviezla sanitka. Keď som ho konfontoval tým, že tu máme kamery a žiadna sanitka v okolí penziónu nebola, tak zmenil verziu a povedal, že ho odviezla z námestia,” vysvetľuje jej priateľ Dávid Ivan pre denník. Obaja sú z celej situácie rozčarovaní.

Karin Haydu s priateľom Davidom Ivanom (Zdroj: Instagram/karinhaydu)

Podobnú skúsenosť má aj bývalý minister práce Ľudovít Kaník, ktorý prevádzkuje v centre Banskej Štiavnice hotel. “Bol aj u nás, myslím, že tu bol aj ubytovaný a tiež odišiel bez zaplatenia. Boli sme aj na polícii, rieši sa to,” potvrdil denníku. V tomto prípade im muž vyrobil škodu okolo 500 eur.

Ľudovít Kaník (Zdroj: TASR - Michal Svítok)

Neuveriteľné, čo všetko dokázal napáchať

Pri nich sa to však nekončí. Škodu 700 eur spôsobil ďalšiemu hotelu v centre mesta. “Najprv si u nás zajednal ubytovanie na dva dni, potom si pobyt predĺžil o ďalšie dva dni s tým, že si objednával jedlo aj alkohol a dal si to napísať na izbu," uviedol pre denník prevádzkar hotela Martin Andrášik s tým, že si tam pozýval aj nejaké dámy a na večeru pozýval aj domácich. "Naobjednával si všetko, drahý alkohol, kačku, proste tie najväčšie delikatesy,” dodal. Po štyroch dňoch ho však upozornili z iného podniku, nech si na návštevníka dáva pozor.

Keď ho požiadal o vyplatenie večer pred odchodom, muž ho odbil, že nemá pri sebe peniaze a všetko uhradí ráno. O piatej ráno ale dostal správu, že musel odísť skôr kvôli pracovným povinnostiam a keďže sa nikto nenachádzal na recepcii, nemal komu zaplatiť. Dokonca prišiel z Bratislavy taxíkom a nezaplatil ani jemu. Okrem toho bol aj u kaderníčky, ktorej povedal, že si zabudol peniaze a pošle jej ich po taxikárovi. “Mysleli sme si, že po tom všetkom ušiel niekam do Bratislavy, no on sa len presunul do podniku vedľa a tam urobil to isté,” dopĺňa Andrášik.

Banská Štiavnica (Zdroj: TASR - Branislav Račko)

Polícia prípad rieši

"Fantóma" sa zatiaľ nepodarilo zachytiť ani polícii, pretože trvalý pobyt má na úrade v Brusne. Podľa informácií, ktoré poskytla denníku, však prípad riešia. "Podľa doposiaľ zistených informácií sa dopustil tento muž 13 skutkov, a to 5 na Donovaloch, 7 v Banskej Štiavnici a 1 vo Zvolene. Zatiaľ z 12 skutkov mu bolo vznesené obvinenie. Škodu spôsobil v celkovej výške 8 530 eur," uviedla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.