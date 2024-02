Veľké TESTOVANIE čistiacich produktov, ktoré stoja len pár eur. Výsledok vás prekvapí!

Za ušetrené peniaze za čistiace prípravky za pár eur sa vám bude upratovať hneď ľahšie! (Zdroj: Getty Images/Prostock-Studio)

Jar je tu čo nevidieť a s ňou prichádza aj čas na veľké jarné upratovanie. Aj keď väčšina z nás dbá na poriadok a čistotu počas celého roka, jarné upratovanie je predsa len trochu o inom. Okrem veľkého čistenia zabudnutých zákutí domácnosti prináša aj poriadok na duši, minimálne v podobe úľavy. Keď je naša domácnosť čistá a uprataná, máme viacej energie a cítime sa viac motivovaní na plnenie našich plánov.

Pred upratovaním si urobte zoznam všetkého, čo chcete upratať. (Zdroj: dm drogerie markt)

V prvom rade by ste si mali urobiť prehľad toho, čo chcete upratať, aby ste vedeli, čo všetko si na to potrebujete pripraviť. Mám pre vás pomôcku, ktorá vás rýchlo zorientuje. Toto sú tie najhlavnejšie činnosti, s ktorými môžete:

Poutierať prach zo všetkých povrchov a skríň, najprv na sucho, potom namokro

Poutierať prach vo vnútri skríň a v zásuvkách

Povymetať pavučiny

Poutierať prach zo zárubní, lustrov a lámp

Vyprať záclony, závesy, obliečky a malé koberčeky

Poutierať prach na roletách či žalúziách

Umyť okná

Povysávať a poumývať dlážky

Dôkladné jarné upratovanie si vyžaduje aj niekoľko pomôcok, zadovážiť by ste si mali nasledovné: Gumené rukavice na ochranu rúk

Handričky a hubky na čistenie

Vysávač

Mop a vedro

Univerzálny čistiaci prípravok

Čistiaci prostriedok na sklo

Prostriedok na vodný kameň

WC čistič

Prostriedok na čistenie kúpeľne

Tieto miesta čistite častejšie

Upratovanie kúpeľne a toalety je nevyhnutné robiť tak často, ako môžete. Tieto miesta sú náchylné na zvýšenú vlhkosť, čo môže spôsobiť tvorbu plesní, usadenín a vodného kameňa. A týchto návštevníkov predsa doma nechceme. Existuje niekoľko druhov chemických prípravkov, ale aj domácich receptov na výrobu čistiacich prostriedkov na báze sódy, octu či citróna. Kompromisom je octový čistič Denkmit z dm drogerie markt za výhodnú cenu, ktorý odstráni aj zaschnuté nečistoty a navyše, má sviežu jablkovú vôňu, preto sa pach octu nebude niesť celým domom. Takto odstránil usadeniny na batérii:

Na kúpeľňu vám postačí aj jeden univerzálny čistič. (Zdroj: dm drogerie markt)

Zbavte sa nechceného umenia

Ak máte doma malých umelcov, ktorí sa postarali o steny či nábytok, je čas s ich umením skoncovať. Existuje všestranná hubka z dm drogerie markt, ktorá ľahko odstráni odolnú špinu a škvrny, a to bez pridania chemických prostriedkov. Je to skutočný zázrak, ktorý odstráni nečistoty z nábytku, spotrebičov, podláh či stien. Nemusíte preto znovu maľovať či meniť nábytok, ušetríte tak niekoľko eur. Stačí, ak hubku namočíte do vody, čistí sama.

Čistiaca hubka vám doslova vygumuje steny. (Zdroj: dm drogerie markt)

Umývačka (nielen) riadu si poradí aj s ostatným

Tento multi-pomocník je súčasťou už takmer každej kuchyne. Nielenže šetrí čas, ale postará sa aj o čistučký riad a lesklé poháre. Môže vám však pomôcť aj s čistením ostatných domácich komponentov. Povkladajte do nej napríklad plastové zásobníky z chladničky, filtre z odparovača či zvlhčovača, odkladacie boxy, príborník, hračky, vázy či ostatné doplnky. Dajte však pozor na pozlátené zdobenia. Nakoniec nezabudnite na čistenie umývačky samotnej. Čistiace tablety do umývačky riadu Denkmit sú skvelým pomocníkom pre čistotu a dlhšiu životnosť vašej umývačky riadu. Bonusom je naozaj výhodná cena.

Čistiace tablety do umývačky vám šetria spotrebič. (Zdroj: dm drogerie markt)

Organizovaný (ne)poriadok

Vyskúšajte si všade, kde sa dá, zaobstarať organizéry, úložné boxy či škatuľky, do ktorých budete umiestňovať jednotlivé predmety. Veci tak budú pôsobiť usporiadane a vy budete mať väčší prehľad o tom, čo kde je. Rovnako s nimi zoptimalizujete priestor – aj do malých medzier môžete poukladať menšie krabičky, do ktorých patria drobnosti.

Rýchle čistenie po ruke

Výborným pomocníkom, ktorý je nielen spratný, ale aj lacný, je rolka na čistenie odevov. Odstránite ňou nielen chlpy či vlasy z oblečenia, ale aj nečistoty na iných textíliách, ktoré doma máte, napríklad na čalúnených povrchoch, vankúšoch či prikrývkach.

Rolku môžete mať vždy po ruke, zmestí sa takmer všade. (Zdroj: dm drogerie markt)

Čisté závesy, voňavý domov

Ak máte doma záclony či závesy, nezabúdajte venovať pozornosť ani im. Prať by sa mali minimálne jeden až dvakrát do roka, ak máte doma alergikov, odborníci odporúčajú aj každé tri mesiace. Najprv však podľa štítka zistite, či im postačí klasické pranie alebo špeciálne čistenie v čistiarni. Ak ich môžete prať v práčke, do bubna ich vkladajte zložené, aby sa zbytočne nepokrčili, prípadne ich vložte do pracieho vrecka či obliečky z vankúša. Práčku zbytočne neprepĺňajte, záclony a závesy by sa mali voľne pohybovať. Zvoľte program na jemnú bielizeň alebo vlnu a menšiu intenzitu žmýkania, zhruba 400 otáčok. Nezabudnite na prací prášok, príjemná vôňa čerstvo vypraných závesov prevonia celý interiér. Pre záclony je najlepší prací prášok na bielu bielizeň zn. Denkmit od dm drogerie markt.



Dbajte na pedantné pranie záclon a závesov, predídete tak ich poškodeniu. (Zdroj: dm drogerie markt)

A na záver máme aj tip pre váš šatník. Bojovať proti škvrnám na novej blúzke či obľúbených nohaviciach je niekedy beh na dlhé trate. No zvládnuť sa to dá aj s tekutým žlčovým mydlom z dm drogerie markt. Tento prípravok nestojí ani dve eurá, no odstránite s ním aj odolné či mastné fľaky. Veď sa pozrite – škvrna na bielych ponožkách, s ktorou si ostatné prípravky neporadili, je úplne preč:

Účinný prípravok na škvrny a fľaky - žlčové mydlo. (Zdroj: dm drogerie markt)

Advertoriál pripravený v spolupráci s dm drogerie markt.