Ospravedlnenie

Obchodná spoločnosť Zoznam, s.r.o., sídlo: Svätoplukova 18892/2A 821 08 Bratislava, IČO: 36 029 076 ako prevádzkovateľ internetovej stránky, portálu ww.topky.sk sa týmto ospravedlňuje advokátovi Pavlovi Korytárovi za opakované zverejnenie nepravdivých údajov o jeho osobe, ktoré zasiahli do práv advokáta Pavla Korytára na ochranu mena, na súkromie a na ľudskú dôstojnosť, ktoré zverejnila v článku zo dňa 22.01.2020 s nadpisom "Kočnerov právnik figuruje v Threeme aj ďalších kauzách: Trestné oznámnie za týranie manželky.", v článku zo dňa 30.01.2020 s nadpisom "Kočnerov právnik z THREEMY môže mať problém: Advokátska už jeho kauzu sleduje", v článku zo dňa 2.6.2020 s nadpisom "Šokujúca konverzácia z Kočnerovej Threemy: Viem to zariadiť, napísal mu neslávne známy advokát" a v článku zo 4.11.2020 s nadpisom "Zoroslav Kollár bude stíhaný väzobne. Stiahne so sebou aj Mečiarovu veľkú rybu?".