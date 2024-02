Slováci rozhodli: Aké tresty by dali za krádež? PRIESKUM Voliči Smeru prekvapili

SMER-SD (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Návrh prešiel. To svietilo vo štvrtok neskoro večer na obrazovkách v pléne Národnej rady po hlasovaní o novele Trestného zákona. Novela, ktorej predchádzala búrlivá diskusia, zmení viaceré tresty a premlčacie doby. Koalícia Smeru, Hlasu a SNS schválila výrazné zníženie trestov aj za korupciu, skrátenie premlčacích lehôt pri vyšetrovaní trestných činov. Schválená novela teraz putuje na stôl prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá okrem veta avizovala aj možnosť podania na Ústavný súd.

Archívne VIDEO Vyjadrenie strany SMER-SD k schválenej novele Trestného zákona

Vyjadrenie strany SMER-SD k schválenej novele Trestného zákona (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Schválenie zmien je naďalej vo veľkom diskutované. Ba čo viac, agentúra FOCUS sa pýtala Slovákov, aké tresty za krádeže by si predstavovali. Od ľudí zisťovali, aké tresty by pre nich boli v prípade krádeže 30-tisíc či milióna eur prijateľné. V súčasnosti by za ukradnutých 30-tisíc dostal páchateľ 3 až 10 rokov s premlčacou dobou 20 rokov, po novom by sa trest skrátil na 0 až 2 roky s premlčacou dobou 3 roky.

Prieskum sa respondentov pýtal, ako vysoké by podľa nich mali byť tresty za ukradnutie sumy 30-tisíc eur. Najväčšia skupina, ktorá predstavovala 24 percent, odpovedala, že by takýto páchateľ mal ísť do väzenia na viac, ako tri roky.

V prípade krádeže 30-tisíc eur by si až pätina opýtaných predstavovala trest minimálne na tri roky. Vychádza to z prieskumu pre reláciu Na telo televízie Markíza 13 percent respondentov sa vyjadrilo, že by trest mal v takomto prípade byť trojročný a podľa 16 percent iba dvojročný. Na jeden rok do väzenia by za ukradnutie 30-tisíc eur poslalo páchateľa 18 percent opýtaných. Trest len na pol roka za tento skutok by páchateľovi udelilo 9 percent respondentov. Podmienku by za takúto krádež páchateľovi udelilo 10 percent opýtaných a rovnaké percent respondentov nechcelo na otázku odpovedať.

Z hľadiska sympatií k tej-ktorej strane vznikli zaujímavé situácie. Až 19 percent voličov strany Smer, ktorá novelu zákona navrhla, si myslí, že za krádež 30-tisíc eur by mal ísť páchateľ do väzenia na viac, ako 3 roky. Obdobne zmýšľa aj 18 percent voličov ďalšej koaličnej strany Hlas či 28 percent SNS.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V prieskume sa agentúra pýtala aj na postoj v prípade krádeže milióna eur. Podľa 38 percent opýtaných by mal ísť do väzenia na viac, ako desať rokov. Skupina 25 percent opýtaných by navrhla väzenie na šesť až desať rokov a 20 percent na tri až päť rokov. Ako adekvátny považuje dvojročný trest 5 percent opýtaných a 3 percentá jeden rok. Len dve percentná respondentov sa vyjadrilo, že adekvátny trest za takýto trestný čin je podmienka. Sedem percent opýtaných na otázku nechcelo alebo nevedelo odpovedať. Až 30 percent voličov Smeru považuje, ako adekvátny trest viac, ako 10 rokov za mrežami, rovnaký názor má aj 32 percent voličov Hlas a 37 percent voličov SNS.

Prieskum realizovala agentúra FOCUS na vzorke 1015 respondentov v termíne 16. až 23. január 2024, teda ešte pred schválením novely v parlamente.