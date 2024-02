Ministerstvo zdravotníctva neplánuje povoliť predaj voľnopredajných liekov mimo lekární

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v blízkej budúcnosti neplánuje legislatívnu zmenu, ktorá by umožnila predávať voľnopredajné lieky mimo lekární. Plánuje však tému otvorenia trhu prediskutovať s podnikateľskými subjektmi. Rezort to uviedol v reakcii na Asociáciu dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) a Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR, ktorí upozornili na potenciálne riziká zavedenia návrhu do praxe.