Fraška pri Trestnom zákone pokračuje! Koalícia zasa presadila svoje: Rozpravu skrátila aj v druhom čítaní

(Zdroj: TASR/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Diskusia v pléne Národnej rady (NR) SR k novele Trestného zákona, ktorá je v druhom čítaní, bude skrátená na 62 hodín. Navrhol to Marián Saloň (Smer-SD) v úvode 9. schôdze, parlament to schválil. Rokovanie pokračuje od 14.00 h.

Na schôdzi NRSR sa očakáva rokovanie aj o Trestnom zákone (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Tento časový priestor bude dostatočný pre každého poslanca vyjadriť sa k zákonu. Tento čas predstavuje približne 24 minút na poslanca," odôvodnil návrh Saloň s tým, že to umožňuje rokovací poriadok NR SR. Ide podľa neho o približne dva rokovacie týždne, teda diskutovať sa bude môcť osem rokovacích dní. Poslanci sa do rozpravy môžu hlásiť písomne, vtedy majú na vystúpenie 20 minút. Následne sa otvorí časť rozpravy, do ktorej sa prihlasujú ústne, v nej môžu rečniť 10 minút.

(Zdroj: TASR/Ramon Leško)

Na každého rečníka sa dá reagovať faktickou poznámkou. Opozícia využila v januári rozpravu, aby natiahla rokovanie o novele Trestného zákona, s ktorou nesúhlasí. O návrhu na skrátené legislatívne konanie sa diskutovalo tri rokovacie týždne. Následná debata o novele Trestného zákona v prvom čítaní bola skrátená na 20 hodín. Koalícia vtedy tvrdila, že poslanci už dostali dostatočný priestor vyjadriť sa, keďže už reagovali aj na obsah novely.