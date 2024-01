AKTUÁLNE Hlásia prvú obeť vážnej nehody na D1! FOTO Kamión vpálil do cestárskeho auta: Diaľnica je uzavretá

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

Všetky záchranné zložky aktuálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na diaľnici D1 pred Hlohovcom v smere na Trenčín. Policajné hliadky nepúšťajú vodičov na diaľnicu, a to od križovatky Trnava a ani v pripájacích pruhoch z Bratislavy a Nitry. Z miesta hlásia viacerých ranených.

(Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj)

(Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj)

"Podľa prvotných informácií mal vodič kamiónu naraziť do cestárskeho vozidla s vozíkom so smerovou šípkou. Krátko na to malo prísť k nehode ďalších 3 vozidiel. Z miesta hlásia zranené minimálne 3 osoby, dvoch mužov na cestárskom aute a vodiča kamiónu. Polícia asistuje v týchto chvíľach aj záchranárskemu vrtuľníku, ktorý bol vyslaný na pomoc zraneným osobám. Polícia zostáva na mieste udalosti a zisťuje rozsah zranení, škôd a miesto nehody zadokumentuje," priblížila trnavská polícia na sociálnej sieti.

(Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj)

(Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj)

Podľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR pri nehode vyhasol jeden život. Tri osoby boli transportované do nemocníc.