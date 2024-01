AKTUÁLNE Ďalšia tragická nehoda na českej D1! Po zrážke kamióna a dodávky zomreli traja cudzinci

(Zdroj: Topky.sk)

BRNO - Nehoda dodávky a kamiónu na 208. kilometri diaľnice D1 pri Brne smerom na Prahu si vyžiadala troch mŕtvych cudzincov z dodávky. Podľa policajného hovorcu Bohumila Maláška išla dodávka v ľavom pruhu a plynule prešla do pravého, kde narazila zozadu do kamióna, ktorý išiel pomaly v kolóne. Nehoda sa stala pred 19:00, diaľnica je zatiaľ pre odstraňovanie následkov uzavretá.

Záchranári tiež odviezli z miesta nehody jedného zraneného do Brna do nemocnice, aby vylúčili ťažšie zranenia, povedala hovorkyňa Michaela Bothová. Podľa informácií polície by malo ísť o vodiča kamióna.

Dnes ide už o druhú tragickú nehodu na D1

Vodiči môžu namiesto nehody obísť po súbežnej ceste druhej triedy. Musia zísť z diaľnice na 210. kilometri pri Holubiciach a vrátiť sa je možné na Rohlenke alebo na exite 201 Brno-slatina. Tragická nehoda dnes uzavrela diaľnicu tiež na Vysočine. Na 162. kilometri smerom do Brna havarovali tri kamióny, jeden z vodičov neprežil.

VYSOČINA - Dálnice D1 je na 162. km ve směru na Brno zcela neprůjezdná. V místě havarovalo několik kamionů. U nehody zasahují všechny složky IZS. Směr na Prahu je průjezdný pouze jedním jízdním pruhem. Za nehodou se tvoří kolona, proto dbejte zvýšené opatrnosti. #policievys — Policie ČR (@PolicieCZ) January 24, 2024

Dopravné nehody s tromi a viacerými obeťami nie sú v Česku časté, aj keď tento rok sa už jedna taká stala. Traja ľudia zomreli 12. januára na ceste I / 64 medzi Hazlovom a Ašou na Chebsku po náraze osobného auta do stromu.