Marian Kotleba odovzdal podpisy potrebné na prezidentskú kandidatúru

"Išli sme do toho naplno, išli sme do toho s tým, že chceme priniesť do prezidentskej kandidatúry alebo do prezidentských volieb skutočne odvážny nový vietor, ktorý bude hovoriť o slovenských záujmoch, o tom, čo ľudia potrebujú," poznamenal Kotleba.

Marian Kotleba podal do NRSR petíciu potrebnú na prezidentskú kandidatúru (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Konkrétny program chce prestaviť neskôr. "Na to mám ešte čas, musíme si predsa počkať na zaregistrovanie kandidátov, ale ja si myslím, že prezidentských tém je viacero a určite jedna zo silných tém bude zahraničná politika," doplnil.

Kandidovať za hlavu štátu môže podľa zákona každý občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Návrhy kandidátov na prezidenta možno odovzdať do 30. januára do polnoci. Kandidáta na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15.000 podpismi.

Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude. Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami sa už začala. Kandidáti na ňu môžu minúť pol milióna eur. Kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom.