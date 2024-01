Kde nájdete najvýhodnejšie all inclusive služby? Zažite dovolenku snov

Exotika, tradície, no najmä prvotriedne služby - to je dovolenka v Turecku. (Zdroj: CK SATUR)

Turecká riviéra nie je len miestom s bohatou históriou, ale aj modernou a pohostinnou lokalitou, ktorá vďaka svojim službám na vysokej úrovni zláka nejedného dovolenkára. Aj Slováci si túto krajinu obľúbili a to najmä pre hotelové rezorty, ktoré ponúkajú bezstarostnú dovolenku za prijateľné ceny. V Turecku sa jednoducho budete cítiť ako v bavlnke. Niet sa čomu čudovať, že Turecko je medzi Slovákmi už dlhú dobu na výslní. All-inclusive služby, široký výber hotelov aj destinácií, nekonečne dlhé zlatisté pláže a famózne jedlo z neho robia vysnívanú destináciu leta.

Novootvorené či zrekonštruované rezorty v Turecku lákajú turistov. (Zdroj: CK SATUR)

Vybrať si môžete zo širokej ponuky rezortov. Odporúčame si zvoliť vyšší štandard, a to kategóriu 4* až 5* hotelov so službami all inclusive. V CK Satur nájdete široký výber, navyše, mnohé z nich sú novootvorené či kompletne zrekonštruované, ako napríklad rezort Yalihan Aspendos či Seven Seas Palmeras Beach. Ponuka hotelov je široká, vyberie si naozaj každý. Ak uprednostňujete pokojnú atmosféru, siahnite po hoteloch s označením "adults only," ktoré sú určené len dospelým, respektíve osobám od určitého veku (najčastejšie od 14, 16 alebo 18 rokov). Ak naopak vyhľadávate rezorty s výhodnými podmienkami pre deti, na výber máte niekoľko možností, kde za deti do veku 14,99 rokov neplatíte vôbec nič.

Ak chcete ušetriť, no zároveň si dopriať kvalitné služby a hotely, rezervujte si dovolenku čím skôr. Práve teraz prebiehajú výhodné akcie s najvyššími First Minute zľavami až do výšky 40%, ktoré ponúka CK Satur. Výhodou je, že za zájazd zaplatíte konečnú garantovanú cenu vrátane palivových a emisných poplatkov. Okrem toho zahŕňajú flexi balíky výhod First Minute od CK Satur aj ďalšie benefity, ako napríklad pobyt pre cestujúce deti zdarma či bezplatné storno, s ktorým môžete dovolenku bez udania dôvodu bezplatne zrušiť v lehote najmenej 25 a najviac 30 dní pred začiatkom termínu zájazdu. Rovnako tak v tejto lehote môžete zmeniť aj destináciu zájazdu, v prípade, že by ste sa rozhodli pre inú a to bez udania dôvodu. Výhodou je aj zmena mena, ak by ste sa rozhodli vycestovať s niekým iným, ako ste mali v pláne. Zmenu mena stačí nahlásiť až do piatich dní pred odchodom.

Ak uvažujete nad letnou dovolenkou, rezervujte si ju už dnes, dostanete mnoho výhod. (Zdroj: CK SATUR)

Okrem špičkových služieb, nádherných pláží a krištáľovo čistého mora si v Turecku môžete užiť aj nespútanú zábavu, o ktorú sa starajú animačné tímy Planet FUN od CK Satur. Nejde len o klasické detské aktivity, ako býva zvykom. Odborne vyškolený tím animátorov sa počas celej letnej sezóny stará o program pre všetky vekové kategórie.

Planet FUN animačné aktivity. (Zdroj: CK SATUR)

Pokiaľ hľadáte zábavu v meste, zamieriť by ste mali do centra Antalye, obľúbeného letoviska, kde nájdete uličky plné barov a kaviarní so živými hudobnými vystúpeniami. Obľúbený je aj nákupný bazár s rôznymi výrobkami od ručne vyrábaných kožených tovarov, osmanských turbanom, odevov, až po miestne korenia, ktorých aróma vás zaručene priláka. Stačí už len zjednávať!

Starý bazár v tureckej Antalyi. (Zdroj: CK SATUR)

8 vecí, ktoré by ste si na Tureckej riviére nemali nechať ujsť:

Najstaršia historická časť Kaleici v Antalyi s Hadriánovou bránou s krásnymi dláždenými uličkami

Rušná ulica Muratpasha s farebnými dáždnikmi

Islamská mešita Yivli Minare na najvyššom bode Antalye

Vodopády Düden a Jaskyňu prianí

Starobylé mesto Tlos

Lýkijskú cestu s turistickými chodníkmi, plážami a horami

Údolie motýľov s tečúcim vodopádom a azúrovou plážou

Vodopád Kursunlu a okolie vhodné na turistiku



Do Turecka sa s CK Satur dostanete priamymi letmi z Bratislavy, Košíc a Popradu, zhruba za 2 hodiny 30 minút. Sezóna tu začína už od obdobia skorej jari (apríl) a trvá až do začiatku jesene (október). Vo všetkých letoviskách má cestovná kancelária slovenských delegátov, ktorí vám vedia pomôcť či naplánovať výlety. Rovnako môžete dovolenku plnú zážitkov aj darovať a to formou darčekovej poukážky, ktorej hodnotu a dizajn si môžete sami navoliť.

Advertoriál pripravený v spolupráci s CK SATUR.