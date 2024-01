Ďalší útek z miesta nehody: FOTO Šofér bez vodičského preukazu sa zrazil s autom, vystúpil a odišiel

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

BYSTRANY - Medzi obcami Bystrany a Spišský Hrušov v okrese Spišská Nová Ves došlo v pondelok (22. 1.) k dopravnej nehode. 36-ročný vodič so zadržaným vodičským preukazom spôsobil nehodu, po ktorej spolu so spolujazdcami z miesta nehody odišli. Ak odídete z miesta dopravnej nehody, máte problém, pripomína polícia.

archívne video

K domu Andreja Danka vedie po jeho nočnej nehode olejová škvrna (Zdroj: Topky/Maarty)

36-ročný vodič, ktorý mal navyše zadržaný vodičský preukaz, viedol v pondelok vozidlo značky Škoda Fabia medzi obcami Bystrany a Spišský Hrušov. Ako informuje košická krajská polícia, pri prechádzaní pravotočivej zákruty, pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a aktuálnym poveternostným podmienkam, s vozidlom dostal šmyk a narazil pravou prednou časťou vozidla do trávnatej plochy. Tam vozidlo vyhodilo, následkom čoho prešlo do protismeru, kde prednou časťou narazilo do ľavej prednej a bočnej strany protiidúceho vozidla značky Ford Mondeo.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Vozidlo značky Ford Mondeo aj s jeho vodičom (40) odhodilo na pravú stranu a tam narazilo do zvodidiel. 36-ročný vodič a dvaja spolujazdci z Fabie po dopravnej nehode z miesta odišli a vrátili sa po takmer 20 minútach. "Po ukončení obhliadky miesta udalosti a potrebných procesných úkonov bolo v súvislosti s touto dopravnou nehodou začaté trestné stíhanie pre trestný čin neposkytnutia prvej pomoci," uzatvára polícia.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)