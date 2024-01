VIDEOROZHOVOR Kandidát na lídra SaS M. Viskupič: Richardovi som za podporu naozaj nič nesľuboval

Marián Viskupič (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Kedy ste sa rozhodli, že sa zúčastníte boja o post predsedu?

- Mesiace je známe, že Richard po 15 rokoch končí na čele SaS. Áno, zvažoval som to dlho. Medzitým ma oslovovali kolegovia, debatovali sme a posilňovali ma v tom rozhodovaní. Definitívne som sa rozhodol počas vianočných sviatkov. A posledný deň v roku som to oznámil všetkým členom našej internej skupiny.

Konzultovali ste definitívne rozhodnutie aj s Richardom Sulíkom?

- Áno.

Nevnukol vám práve on tú myšlienku, aby ste kandidovali?

- Nie. Richard bol tou poslednou kvapkou, ktorá mi pomohla sa rozhodnúť. Je dôležité, keď vám predseda povie, že vás podporí.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Čo ste mu za to sľúbili, že vás bude podporovať?

- Nič. Naozaj som mu nič nesľuboval. Je to pre mňa veľká pocta a česť, že Richard verejne povedal, že podporuje moju kandidatúru.

Zatiaľ ste dvaja kandidáti. Očakávate, že ich bude viac?

- Je pravdepodobné, a aj si to myslím, že nás bude viac. V ekonomike a aj v iných oblastiach platí, že čím viac konkurencie, tým lepšie pre zákazníkov - ľudí.

Zaváži u členov na kongrese fakt, že sa za vás postavil Richard Sulík?

- Ani nie. Máme skutočne inteligentných, samostatne rozmýšľajúcich členov. Každý jeden člen SaS má svoju hlavu a robí svoje rozhodnutia. Na to, aby sa členovia rozhodli pre mňa, ich budem musieť presvedčiť. Je príjemné, že ma Richard podporil, ale presvedčiť členov budem musieť sám.

Už ste začali „kampaňovať“?

- Áno. Sme stranou, ktorá má relatívne málo členov. Je nás o niečo viac ako 250. Kampaň je úplne prirodzená a osobná. Stretávam sa členmi, telefonujem si s kolegami. Téme kandidatúry sa nedá pri diskusiách vyhnúť. Medzitým som už kolegom napísal mail s mojou víziou a tucet „predvolebných“ sľubov. Skutočne už prebieha diskusia. Takže kľudne môžem povedať, že už „kampaňujeme“.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Na čom ste postavili kampaň?

- Na Slovensko a do celej Európskej únie sa po 35 rokoch veľkým oblúkom vracia socializmus. Veľký, obrovský štát chce všetko kontrolovať. Vodí ľudí za ručičky a kupuje si ich poslušnosť službami zadarmo. Je historickou úlohou SaS, aby sme tomu zabránili. Považujem to za hlavný motív, aby sme zachovali DNA Sasky. Sme jasne pravicová, liberálna a ekonomická strana, ktorá hovorí, že potrebujeme štíhly a efektívne fungujúci štát. Chceme viac osobnej slobody vo všetkých jej formách. Sľubujem kolegom, že SaS bude aj naďalej takouto stranou. Je to našou spoločnou úlohou. Nezvládnem to sám ako predseda, ale všetci členovia spolu, keď budeme ťahať za jeden povraz, aby sme zabránili návratu socializmu.

Čo myslíte, prečo vás Richard Sulík uprednostnil pred Branislavom Gröhlingom? V decembri hovoril, že svojho favorita má. Špekulovalo sa, že by to mal byť práve bývalý minister školstva. Vedel Richard Sulík, že budete kandidovať?

- Nie. Nevedel. Uvažoval som skôr súkromne. Je pravdou, že Richard spomínal viac mien. Prečo mňa? Použijem Richardove slová a rovnako to cítim aj ja - venujeme sa podobným ekonomickým témam. Veľmi citlivo vnímame všetky slobody a dôležitá je pre nás pravicovosť. Bojujeme proti zadlžovaniu štátu. Toto máme spoločné. Asi preto som Richardovi bližšie.

Vyzerá to, akoby váš protikandidát chcel presný opak toho, čo vy dvaja.

- To v žiadnom prípade. Poviem to ale inak. V súťaži o post predsedu vidím dvoch dobrých a skúsených kandidátov, dlhoročných straníkov so silným DNA Sasky. Obaja máme skúsenosti aj z histórie SaS. Je na členoch, koho si vyberú. U nás je absolútna demokracia.

Tipneme si, kto bude víťazom?

- Netipujme. Výsledok ukáže čas.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Aká by mala byť úloha Richarda Sulíka v strane po jeho odchode z predsedníckej stoličky?

- Meníme naše stanovy a Richard Sulík sa chce stať čestným predsedom SaS s určitými obmedzenými kompetenciami a právomocami.

Povedal to aj u nás v rozhovore, že chce byť čestným predsedom. V čom by ale mali spočívať jeho kompetencie?

- Vnímam to ako prirodzené. Richard Sulík vymyslel myšlienku SaS, vypiplal stranu a päťkrát za sebou ju dostal do parlamentu. Sme druhou najúspešnejšou stranou po Smere. Je to ľudsky pochopiteľné. Som presvedčený, že tú jednu právomoc, aby rozhodnutia s tesnou väčšinou mal právo vrátiť znovu na rozhodnutie Republikovej rady, považujem za rozumné a akceptovateľné. Je to vlastne aj najdôležitejší odkaz nášho aktuálneho predsedu, aby sme robili rozhodnutia väčšou väčšinou a ťahali za jeden povraz. Budúcnosť má len jedna Saska. Toto hovorím ja a cítim v rozhodnutí Richarda, prečo chce byť čestný predseda. Opäť ale musím zdôrazniť, že o zmene stanov rozhodnú členovia. A to dvojtretinovou väčšinou. Akokoľvek rozhodnú, budeme to s Richardom akceptovať.

Niektorí naznačujú, že stanovy sa menia, aby mohol do rozhodnutí nového predsedu a Sasky zasahovať. Bude môcť meniť aj rozhodnutie novozvoleného predsedu?

Nie je to tak. Ak by ju chcel riadiť, tak nemusel odchádzať z postu predsedu. Ďalej mu plynul mandát. Ak sa chcel zúčastňovať bežných rozhodnutí, mohol byť členom Republikovej rady SaS. Je to presne tak, ako Richard hovorí. Chce si oddýchnuť od domácej politiky. Chce mať len záchrannú ručnú brzdu tak, ako je to vo vagónoch. Každý deň tam visí a možno sa zatiahne raz za dvadsať rokov. Takto je to úplne v poriadku a ľudsky pochopiteľné. Saska je Richardove dieťa od začiatku.

Vo videorozhovore sa tiež okrem iného dozviete odpovede na to, či:

ho Richard Sulík podporuje, lebo súhlasí so zmenou stanov, aby mal odchádzajúci predseda právo veta?

ako by mala strana vyzerať pod vedením Mariána Viskupiča?

necíti hendikap, že nebol na rozdiel od svojho konkurenta vo vláde a venuje sa ekonomickým témam?

v čom sa cíti silnejší pred svojím súperom?

vrie nálada v SaS pred blížiacimi sa voľbami o stranícku pozíciu?

Viac nájdete vo VIDEOROZHOVORE TU: