VIDEOROZHOVOR Minister spravodlivosti: Špeciálni prokurátori nie sú nadľudia. Chceme prešetriť smrť Lučanského!

Boris Susko (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Idete meniť trestnú politiku na Slovensku. Nevyrušujú vás tisíce ľudí na námestiach pred Vianocami, či teraz pri mínusových teplotách?

- Určite nás to vyrušuje. Na druhej strane rešpektujeme, že ľudia si môžu povedať svoj názor. A to nielen v mediálnom priestore, ale aj na uliciach. Ľudia však vôbec vedia, proti čomu protestujú? Otázkou je, či nie sú zavádzaní opozíciou, ktorá organizuje protesty. Podľa môjho názoru ich zásadným spôsobom klamú a zavádzajú.

V čom ich klamú? Sú to protesty proti zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry a tú predsa idete zrušiť.

- Klamú v tom, že ideme pritiahnuť na Slovensko kriminalitu. Klamú v dôvodoch, pre ktoré chceme rušiť Úrad špeciálnej prokuratúry a ďalšie veci. Sú to dezinformácie, ktoré ľuďom poskytujú. Máme jednoznačné dôvody, prečo chceme meniť trestnú politiku štátu a prečo chceme zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Kedy má byť zrušený Úrad špeciálnej prokuratúry a majú nastať zmeny trestných sadzieb?

- Tento úrad je absolútne spolitizovaný a prestal plniť svoju funkciu ako nestranného orgánu. Preto sme chceli urobiť zmeny čo najskôr. No vzhľadom na obštrukcie v parlamente je termín 15. január nereálny. Všetko závisí od toho, ako skončí rozprava v parlamente a či schválené zmeny vráti prezidentka do parlamentu. A samozrejme, ako bude prebiehať rokovanie k vrátenému zákonu.

Kedy by podľa vás mali byť zmeny schválené?

- Podľa vývoja v NR SR a obštrukciách opozície to vidím na február.

Opozícia bude robiť v parlamente obštrukcie a čo najviac odďaľovať prijatie zmien v trestnej politike. Predseda SaS Richard Sulík verí, že čím viac sa bude odsúvať schválenie zmien, noví poslanci koalície si to rozmyslia a príjmu argumenty časti verejnosti a nezahlasujú za zmeny. Ste a budete jednotní?

- Som presvedčený, že zmeny prejdú jednohlasne všetkými hlasmi koalície.

Nepripúšťate, že niektorí poslanci koalície by mohli mať výhrady a nehlasovať?

- Absolútne nie.

Opozícia a časť verejnosti volá po diskusii. Povedali ste, že diskusia o zrušení ÚŠP už bola. Kedy ste stihli urobiť diskusiu?

- Prebiehala ostatné tri roky. Hovorili sme o tom, odkedy do čela nastúpil Daniel Lipšic. Upozorňovali sme, že príde k politizácií celého útvaru Generálnej prokuratúry. Úrad špeciálnej prokuratúry nie je inštitúcia, je to špecializovaný odbor Generálnej prokuratúry. Takže ide len o organizačnú zmenu v rámci GP, kde sa jeden útvar rozplynie do samotnej Generálnej prokuratúry. Nič dramatické sa nedeje. Pred rokmi sa účelovo zmenili podmienky, aby do čela úradu mohol nastúpiť Daniel Lipšic. Pre jeho osobu, bez akejkoľvek diskusie, sa zmenil návrh zákona. Ten umožnil neprokurátorom kandidovať. Kritizovala to nielen rada prokurátorov, ale aj iné inštitúcie. Upozorňovali sme, že zmeny sú cielene robené pre Daniela Lipšica. Dokonca aj pani prezidentka na to negatívne reagovala.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Pred nástupom Daniela Lipšica na čelo úradu vám predsa ÚŠP nevadil, hoci funguje takmer 20 rokov. Prečo jednoducho neponecháte úrad a nezmeníte legislatívu tak, ako bola pred nástupom Daniela Lipšica?

- Tento úrad nemá žiadne nadľudské schopnosti. Nie je dôvod, aby tento úrad fungoval naďalej. Aj keby Lipšic odišiel z čela ÚŠP, zmanipuloval a spolitizoval ľudí v systéme. Dokázal by ich riadiť aj zvonku. Na to, aby prokuratúra pracovala nestranne v jednotlivých vyšetrovaniach, v dozorujúcich veciach v prípravnom a predprípravnom konaní, je lepšie celý úrad rozpustiť. Aj kvôli dôveryhodnosti. Je potrebné prípady prerozdeliť prokurátorom krajských či okresných prokuratúr tak, ako to bolo predtým. Prokurátori špeciálnej prokuratúry nie sú žiadni nadľudia, prišli z okresných a krajských prokuratúr na Úrad špeciálnej prokuratúry. Aj na krajských prokuratúrach sú špecializovaní prokurátori na jednotlivé agendy. Pokiaľ ide o prebiehajúce veci, tak sám generálny prokurátor povedal, že v prípade obťažnosti prípadov, má právne nástroje na ponechanie špeciálnych prokurátorov ako dozorujúcich prokurátorov v prebiehajúcich veciach.

Viac nájdete vo VIDEOROZHOVORE TU: