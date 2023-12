Trestný zákon treba podľa Šimečku stiahnuť: Ohrozuje sa čerpanie eurofondov

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Novelu Trestného zákona by mala vláda stiahnuť z rokovania Národnej rady (NR) SR. Už aj Úrad európskej prokuratúry (EPPO) varuje, že na Slovensku je ohrozený právny štát, čo môže spieť k pozastaveniu čerpania eurofondov. Skonštatoval to predseda PS a podpredseda parlamentu Michal Šimečka.

"Nie je to len niečo, čo hovorí opozícia alebo europoslanci, ale oficiálna európska inštitúcia," zdôraznil Šimečka a podčiarkol, že ide o závažné vyjadrenia a právnu analýzu tejto inštitúcie. "Kľúčové a najhoršie pre Slovensko, čo európska prokuratúra hovorí, je, že to znamená vážne riziko narušenia právneho štátu," dodal. Ide podľa neho o jasný náznak, že by mohla Európska komisia (EK) začať konanie voči Slovensku a pozastaviť nám čerpanie eurofondov. Ozrejmil, že EPPO môže dávať podnety a informovať EK o tom, aké dôsledky by táto novela pre Slovensko mala.

Doplnil, že ak by novela prešla, minimalizuje to odhaľovanie a stíhanie podvodov s eurofondami a odstaví EPPO od spojenia s našimi orgánmi. Opätovne preto Šimečka vyzval vládu na stiahnutie novely. Odmietol pritom vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že opozícia a opoziční europoslanci sa obrátili na EK a poškodzujú Slovensko. Pripomenul, že premiér s členmi vlády komunikoval s EK v súvislosti s legislatívnou zmenou už od začiatku.

Predsedníčka EPPO Laura Kövesiová adresovala v pondelok (18. 12.) EK list pre vážne riziko porušenia zásad právneho štátu na Slovensku. Upozorňuje na zmeny v trestnom práve a ochrane oznamovateľov aj rušenie špeciálnej prokuratúry. Podľa EPPO plánované kroky vlády SR predstavujú "amnestiu" v značnom počte aktívnych vyšetrovaní podvodov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.