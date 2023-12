Fico po novom obvinení Gašpara vypenil na nedeľnej tlačovke a ukázal nové SMS: Si myslíte, že sa teraz po*akáme?

Fico na tlačovke vypeníl. (Zdroj: Facebook/Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR, Topky/Maarty)

VIDEO Tlačová konferencia Smeru:

Fico obvinil Lipšica z toho, že koná na Matovičov príkaz a pýta sa, o čo im išlo po opätovnom obvinení Gašpara (Zdroj: Topky/Maarty)

Fico kritizoval vznesené obvinenie voči Gašparovi v sprievode samotného Gašpara, Roberta Kaliňáka a aj advokáta Mareka Paru. Podľa toho, ako to číta Fico, sa vraj obvinenie zrodilo na samotnom Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), pričom je vraj založené na tvrdení kajúcnika Ľudovíta Makóa z roku 2020 a má ísť o záležitosti spred 10 až 11 rokov. "Keď to bolo v roku 2020, prečo sa nič nedialo?" spýtal sa teatrálne Fico. "To čo je? Zastrašovanie? To si myslíte, že, keď vzniesli obvinenie proti Tiborovi Gašparovi, Norbertovi Bödörovi a neviem komu všetkému, že sa po*akáme teraz?" dodal expresívne Fico.

Ten sa navyše vyslovene Milana Majerského (KDH), Richarda Sulíka (SaS) a Michala Šimečku (PS) v kontexte nových protestov na uliciach pýta, či fakt chcú "bojovať za takýchto ľudí".

Róbert Fico (Zdroj: Topky/Maarty)

"Idú sa vyhrážať, idú nás citovo vydierať," pokračoval Fico o tom, ako sa pozerá na obvinenie Gašpara, pričom o jeho existencii skutočne ako prvý informoval portál tvnoviny.sk.

Fico skrátené konanie obhajuje ohrozením základných ľudských práv a slobôd

"Nemôže mať takáto inštitúcia porušujúca ľudské práva miesto v slovenskom trestnoprávnom systéme," vyhlásil Fico s tým, že sú potrebné funkčné orgány činné v trestnom konaní. V Národnej kriminálnej agentúre a na ÚŠP podľa neho existovala a ešte stále pôsobí skupina "angažovaných" vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorých úlohou bola likvidácia bývalej politickej opozície. Zopakoval, že zákony umožňujú navrhnúť skrátené legislatívne konanie, aj ak sú ohrozené základné slobody a ľudské práva. Odmieta účelovosť zmeny Trestného zákona v prospech niektorých osôb.

Róbert Fico (Zdroj: Topky/Maarty)

Čo sa týka obvinenia Gašpara, Fico poznamenal, že o skutkoch, ktoré sa mu kladú za vinu, mal vypovedať jeden spolupracujúci obvinený už dávnejšie. Pripomenul, že medzitým bol Gašpar aj vo väzbe a pýta sa, prečo sa nekonalo skôr. Gašpar rovnako tvrdí, že obvinenie je založené na výpovedi jedného kajúcnika, tvrdí, že uznesenie mu ešte nedoručili. Pýta sa, či je toto elitná práca elitných vyšetrovateľov a prokurátorov na ÚŠP. Hovorí aj o znemožňovaní využívania opravných prostriedkov. Jeho advokát Marek Para doplnil, že aktuálne sa prešetruje aj podozrenie voči prokurátorom za to, že neoprávnene poskytli výhody jednému zo spolupracujúcich obvinených.

Prišli nové SMSky

Predseda Smeru v neskoršom štádiu tlačovky prešiel k prezentácií nových SMS správy a komunikácii, ktoré vraj svedčia o tom, ako prebiehajú jednotlivé procesy ohľadom otázok na jednotlivé konania. V jednej zo správ sa dokonca objavil aj vulgarizmus, ktorý Fico bez servítky prečítal.

(Zdroj: Topky/Maarty)

ÚŠP vraj poskytol informáciu na základe dopytovania médií

ÚŠP vysvetlil, že na základe otázok médií len poskytol informáciu o vznesení obvinenia bez akejkoľvek špecifikácie skutku a mien, len s iniciálkami. Zdôraznil tiež, že skutkový stav v danej veci nie je založený len na svedeckých výpovediach, ale aj na ďalších objektívnych dôkazoch. Poznamenal tiež, že po doručení uznesenia o vznesení obvinenia ho môžu obvinené osoby zverejniť, aby si mohla verejnosť urobiť vlastný názor.

"Nikdy nebolo v rámci procesných rozhodnutí Policajného zboru pod dozorom ÚŠP, ako aj v rámci rozhodnutí ÚŠP relevantné, o akú osobu sa jedná, prípadne akú verejnú funkciu zastáva. Pred zákonom sú si všetci rovní, a to aj v prípade, že by sa malo jednať o poslanca NR SR," podotkol úrad. Pripomenul, že v tomto prípade boli obvinení aj Norbert B. a Ľudovít M., a to aj za korupčné trestné činy.