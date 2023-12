Vianočný sen je opäť na dosah! Do miest mieri Coca-Cola kamión: Neuveriteľné, čo chystajú tento rok

Vianočný Coca-Cola kamión odštartoval svoju roadshow. (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - K blížiacim sa sviatkom už niekoľko rokov nezameniteľne patrí aj vianočný Coca-Cola kamión, ktorý vyčarí úsmev nie len deťom, ale aj dospelým. Tento pomyselný symbol Vianoc sa preženie celým Slovenskom spoločne so Santa Clausom aj tento rok, aby mohol všetkým deťom spríjemniť čakanie na Štedrý večer. Tohtoročný vianočný Coca-Cola kamión však bude o niečo iný a skutočne výnimočný. Všetci návštevníci sa budú môcť zapojiť do obrovského projektu a pomôcť tak tým, ktorí to potrebujú.

Nezameniteľný Coca-Cola kamión šíri radosť po celom Slovensku už niekoľko rokov. Množstvo detí spoločne so svojimi rodičmi každé Vianoce úpenlivo čakajú, kedy si budú môcť splniť detský sen a prezradiť Santa Clausovi ich veľké vianočné želanie. Inak tomu nebude ani tento rok. Vianočný kamión totiž opäť začal svoju púť po celom Slovensku.

Vianočný Coca-Cola kamión odštartoval svoju roadshow. (Zdroj: Martin Bublavý)

Santa Claus v obývačke Coca-Cola kamiónu. (Zdroj: Ján Zemiar)

Už vo štvrtok ho privítala stovka detí v Bratislave. Všetky úpenlivo čakali na príchod ikonického kamióna, ktorý svojím dizajnom pripomína svetelnú show. Čakanie im spríjemňovali rôzne atrakcie, kde sa deti mohli vyblázniť. Či už si zahrali hru vo virtuálnej realite, alebo sa odfotili spoločne so svojou rodinou.

Zobraziť galériu (6) O zábavu sa postarali aj Santovi škriatkovia. (Zdroj: Ján Zemiar)

O program sa však postarali aj Santovi pomocníci, škriatkovia, ktorí deti zabávali hudbou, piesňami aj spoločným tancom. To prerušilo až samotné trúbenie kamióna a príchod Santa Clausa. Všetci dospelí a deti sa tak presunuli ku Coca-Cola kamiónu, kde si mohli sadnúť k Santa Clausovi do jeho obývačky a prezradiť mu aj tie najtajnejšie želania.

Zobraziť galériu (6) Deti sa nevedeli dočkať vysvieteného kamióna so Santa Clausom. (Zdroj: Ján Zemiar)

Tohtoročný Coca-Cola kamión však nie je len o rozdávaní radosti deťom a dospelým po celom Slovensku. Coca-Cola sa totiž spojila so Slovenským Červeným krížom, aby spoločne mohli pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Na jednotlivých zástavkách vianočného kamióna tak budú prichystané rôzne pochutiny či suveníry, ktoré si návštevníci budú môcť zakúpiť a pomôcť tak vyčariť úsmev niekomu ďalšiemu. Celý výťažok z jednotlivých zastávok totiž vďaka Slovenskému Červenému krížu poputuje do rodín, ktoré to potrebujú.

Zobraziť galériu (6) Coca-Cola pomáha Slovenskému Červenému krížu. (Zdroj: Ján Zemiar)

”Všetok výťažok z predaja darujeme na podporu vybraných desiatich pobočiek Slovenského Červeného kríža, kde bude využitý jednak na rozvoj vlastnej činnosti, a tiež na usporiadanie vianočného stretnutia pre klientov z komunít, ktorí by inak nemali možnosť pocítiť atmosféru vianočnej pohody a spolupatričnosti, akú by mal počas vianočných sviatkov zažiť každý,” poznamenala Coca-Cola na svojom webe.

Vianočný kamión môžete očakávať:



9.12. 2023 od 16:00 do 18:00 v Leviciach

10.12. 2023 od 16:00 do 18:00 vo Zvolene

11.12. 2023 od 16:00 do 18:00 v Lučenci

12.12. 2023 od 16:00 do 18:00 v Košiciach

13.12.2023 od 16:00 do 18:00 v Humennom

14.12.2023 od 16:00 do 18:00 vo Svidníku

15.12.2023 od 16:00 do 18:00 v Prešove

16.12.2023 od 16:00 do 18:00 v Spišskej Novej Vsi

17.12.2023 od 16:00 do 18:00 v Dolnom Kubíne

18.12.2023 od 16:00 do 18:00 v Bytči

19.12.2023 od 16:00 do 18:00 v Senici

Mapu s trasou vianočného Coca-Cola kamiónu si môžete pozrieť aj tu.

Advertoriál pripravený v spolupráci s Coca-Cola.