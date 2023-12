Stojíte pred strategickým rozhodnutím vášho biznisu? Toto sú rady skúseného odborníka.

Peter Šebo už roky radí značkám, ako efektívne robiť marketing.

Ako zakladateľ jednej z najznámejších slovenských marketingových agentúr sa praxi stretávate s rôznymi značkami a firmami. Ako by ste opísali slovenských podnikateľov a ich marketingové cítenie?



,,Musím uznať, že sa to každým rokom zlepšuje. Ale vo všeobecnosti mám pocit, že slovenské firmy marketingu príliš nerozumejú. Vnímajú ho mimoriadne zúžene ako „reklamu“ aj to iba v prípade, keď im začína tiecť do topánok. Budovanie značky alebo dlhodobé marketingové aktivity často odsúvajú na druhú koľaj a každú marketingovú aktivitu sa snažia vyhodnocovať z krátkodobého hľadiska."

Rozumejú Slováci marketingu? Vedia, ako ho aplikovať do svojho podnikania?

,,Podľa mňa príliš nerozumejú a to je v poriadku. Na to sú agentúry a marketingoví profesionáli, aby ich správne nasmerovali. Problém je, že si to veľmi často nepriznajú a marketingové kampane posudzujú na základne pekného obrázku alebo vtipného sloganu. A celý marketing, ktorý je dnes plnohodnotnou vedeckou disciplínou, zužujú na rozhodovanie spôsobom „páči/nepáči.“

Kto vás ako agentúru častejšie oslovuje – zabehnuté značky alebo podnikatelia, ktorí chcú svoje marketingové aktivity len naštartovať?

,,Oslovujú nás všetky typy značiek, ale rozpočet na spoluprácu s profesionálnou agentúrou majú prirodzene zväčša len tie stredné a veľké značky. Výnimkou sú startupy, ktoré často získajú veľkú počiatočnú investíciu, ale tam zase zvyčajne narážame na potrebu okamžitých výsledkov, čo je práve pri začínajúcich firmách najväčšia výzva."

V čom robia najčastejšie slovenskí podnikatelia chyby vo svojom podnikaní?

,,Nevenujú sa budovaniu značky. To je bezpochyby z dlhodobého hľadiska najväčšia chyba. A je to preto, že tomu často nerozumejú a od marketingových aktivít očakávajú len okamžité výsledky. Ale tým pádom sú výsledky zväčša len krátkodobé."

,,Nenechať veci na náhodu a nezačať s marketingom až keď „je zle“.

Ako každú oblasť, tak aj marketing zasiahla pandémia. Toto obdobie prinieslo množstvo výziev a zmien v marketingových stratégiách a taktikách. Čo sa po pandémii v marketingu zmenilo najviac? Zostali tieto zmeny zachované aj naďalej?

,,Najväčšia zmena, ktorá sa udiala je, že sa extrémne množstvo (nie len marketingových) aktivít presunulo do online prostredia. Nakupovanie, sledovanie obsahu, komunikácia s blízkymi či dokonca vyučovanie. To samozrejme vplývalo nie len na marketing, ale aj na nákupné rozhodovanie ľudí. Väčšina „zmien“ zostala podľa mňa zachovaná, ale fyzický svet tiež ponúka dôležité aspekty nie len komunikácie. Takže sa svet z tohto pohľadu celkom pekne upratal a našli sme rovnováhu medzi tým, čo je pohodlnejšie riešiť online a čo chceme zažívať fyzicky."

Aj keď online reklama valcuje svet, stále sa stretávame aj s offline formátmi. Ako ich vidíte Vy, ako digitálny marketér?

,,Svet je oveľa pestrejší ako online vs offline. Každý marketingový kanál má svoje miesto v dobre nastavenej stratégii. Banner nikdy nenahradí zážitok z výstavy či podujatia. Ale na druhej strane pýtanie sa a riešenie svojich aktuálnych potrieb s náhodnými ľuďmi na ulici určite prinesie horšie výsledky ako dopytovanie sa v online vyhľadávačoch.

Za offline formáty považujeme primárne vonkajšiu reklamu (billboardy a ďalšie nosiče), rádio, TV, noviny, časopisy, eventy a podobne.

Do online kanálov patria vyhľadávače, bannery (displejová reklama), online video, audio, influencer marketing či rôzne inovatívne formáty na sociálnych sieťach."

Keď už máme k dispozícii taký široký rozsah reklamných kanálov (online aj offline), odporúčate ich navzájom prepájať?

,,Prepájanie formátov či onlinu s offlinom je skoro vždy dobrý nápad. Ľudia nežijú izolovane iba na internete alebo iba bez neho. Správnym mediamixom dokážu značky zasiahnuť ľudí zväčša oveľa efektívnejšie ako na jednej konkrétnej platforme či médiu. Jedným z ideálnych prepojení je rádio, ktoré dokáže efektívne osloviť veľké masy ľudí a online reklamy, ktorá má na ľudí oveľa väčší aktivačný efekt."

,,Budovanie značky je dlhodobou investíciou, ktorá sa ukáže v budúcnosti a dokáže značku previesť ťažkými časmi či multiplikovať predaje v čase rastu."

Aké tipy by ste odporučili značkám, ktoré sa chystajú využiť práve túto formu marketingovej stratégie? Na čo by nemali zabudnúť, čo by nemali vynechať, ako by sa mali pripraviť?

,,Keď sa značka rozhodne ísť napríklad do rádia, je dôležité, aby už v tom momente bola na prípadný záujem ľudí vyvolaný rádiom pripravená vo vyhľadávačoch na internete. A aby ich záujem podporila aj displejovou reklamou cielenou ideálne na podobných ľudí ako sú zasiahnutí poslucháči."

Vedeli by ste spomenúť nejakú konkrétnu skúsenosť z praxe, kedy značka vyťažila z takéhoto prepojenia?

,,Napríklad súťaž, ktorá sa začne v rádiu a pokračuje na webe alebo profile na sociálnej sieti klienta a naopak. Väčšinou tieto spojenia fungujú veľmi dobre práve preto, že každý z týchto kanálov vie aktivovať inú skupinu ľudí a motivovať ich k iným želaným akciám."

Dajú sa takéto formy prepojenia kanálov dobre merať? Ako napríklad vie značka vyhodnotiť, či zasiahla správnu cieľovú skupinu, prípadne či prišli jej zákazníci z daného média?

,,V online sa dá merať úplne všetko. Problémom je skôr to, že mnohí marketéri nevedia, ako s vyzbieranými dátami naložiť a ako ich správne využiť pre svoje ďalšie marketingové rozhodnutia. Prepojenie kanálov sa dá merať najmä z pohľadu online dát. Takže ak je súčasťou kampane online reklama, či už v úvode, ale najmä v závere marketingového lievika, dá sa z toho dedukovať či interpretovať aj prínos jednotlivých offline formátov."



