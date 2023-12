Tvorivé dielne, diskotéka pre najmenších aj očakávané balíčky: Mikuláš príde aj do obchodných centier! Kde ho čakať?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Bratislava

V hlavnom meste je niekoľko nákupných centier, ktoré sa rozhodli organizovať Mikuláša pre najmenších. Nie všetky sa však konajú priamo na Mikuláša. Rozhodne si dajte pozor na termíny.

Centrál

Jedným z prvých podujatí s mikulášskou tématikou bude v OC Centrál. Od 15. do 19. hodiny si obchodné centrum pripravilo pre deti naozaj bohatý program, medzi nimi bábkové divadlo, tanečné vystúpenie, vianočné koledovanie či elfskú minidiskotéku. O 18. hodine by mal prísť Mikuláš aj s vernými pomocníkmi - Anjelom a čertom. Okrem toho sa môžu deti tešiť aj na tvorivé dielne, v ktorých môžu piecť, dať si namaľovať tvár, či napísať Mikulášsku poštu.

Bory mall

V bratislavskom Lamači to bude "žiť" priamo na Mikuláša, a to 6. decembra. Od 16. hodiny popoludní je pre deti pripravený čertovský program. "Nebude chýbať anjel s čertom. Mikuláš dorazí priamo na námestie v pasáži, kde na vás bude s radosťou čakať. A pozor, nezabudnite na básničky," informuje obchodné centrum na svojej stránke. Spomienky z Mikuláša si budú môcť deti odniesť aj v podobe fotografie z pristaveného fotokútika.

Nivy

V obchodnom centre v srdci hlavného mesta nepôjde priamo o Mikulášsky program, každopádne sa deti majú rozhodne na čo tešiť. Na ľadovom klzisku sa stretnú hrdinovia z Labkovej patroly, divadelné predstavenie obľúbenej rozprávky Ľadové kráľovstvo, ale aj škriatkovia, ktorí budú strážiť truhlicu pokladov. Organizátori sľubujú aj diskotéku na ľade.

Aupark

Mikuláš s čertom a anjelom príde aj do Auparku. Vybrané deti povozia aj na saniach po nádvorí Sadu Janka Kráľa.

VIVO!

Program pre deti s mikulášskou atmosférou vytvorili aj v bratislavskom Vive. Pripravené majú tvorivé dielničky, a to v termíne od 08.12 do 10.12. "Deti budú mať možnosť vytvárať vianočné dekorácie a zabaviť sa počas týchto dní od 11:00 do 18:00. Okrem toho sa môžu zabaviť v Lego herni, ktorá je pre ne prichystaná od 1. do 19. decembra, kde sa môžu zahrať s legom rôznych druhov denne od 11. do 19. hodiny. Samozrejme v oboch prípadoch budú k dispozícii hostesky, ktoré deťom pomôžu a vedia sa im venovať primárne pri tvorivých dielňach," informovala marketing manager centra Sofia Kosová.

Žilina

Mikuláš príde v piatok aj do Žiliny. Pre deti je v OC Aupark pripravený bohatý program. Na to, ako cez rok poslúchali, sa prídu pozrieť Mikuláš s čertom a anjelom. Poslušným deťom rozdajú mikulášske balíčky.

Košice

Mikuláš samozrejme príde aj do metropoly východu - Košíc. Konkrétne bude rozdávať spolu s čertom a anjelom mikulášske balíčky na vianočných trhoch pred obchodným centrom Galéria v mestskej časti Terasa. Deti sa na Mikuláša, čerta a anjela môžu tešiť v stredu 6. decembra od 16:30 do 17:00