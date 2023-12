Turisti hodnotili slovenské jedlá: Toto je úplne najhoršie! Máte ho doma možno aj vy

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

Portál Taste Atlas pravidelne zverejňuje rebríčky jedál založené na hodnoteniach svojich užívateľov. Nedávno sa ňa nom objavil zoznam desiatich najhoršie hodnotených slovenských potravín a nápojov. Na prvom mieste sú momentálne kokosové ježe s priemerným hodnotením 3,4 hviezdičky z celkových piatich, ktoré sa okrem Slovenska jedávajú aj v Poľsku, Chorvátsku či Maďarsku "Pozostávajú z piškótového cesta, ktoré je máčané v čokoláde a posypané jemne sušeným kokosom," píše sa na stránke.

Druhá v nelichotivom rebríčku skončila liptovská, čiže bryndzová nátierka. V priemere získala 3,5 hviezdičky. Turistom síce očividne nechutí, no mnohí Slováci ju milujú a často si ju robia doma. Recept sa môže líšiť, každý si ju upravuje podľa svojej chuti. Všeobecne sú však hlavnými ingredienciami bryndza, paprika a cibuľa.

(Zdroj: Getty Images)

Tretiemu miestu kraľuje opäť dezert, konkrétne medvedie labky, tiež s 3,5 hviezdičkami. Sú to tradičné slovenské koláčiky vyrábané z múky, masla, vajec a vlašských orechov. Cesto sa dáva do foriem tak, aby upečené koláčiky vyzerali podobne ako medvedie labky, odkiaľ pochádza aj samotný názov. Po upečení sa sušienky zvyknú posypať práškovým cukrom alebo sa namočia do rozpustenej čokolády. "Medvedie labky sú obľúbené najmä počas sviatočného vianočného obdobia, pričom mnohí tvrdia, že pár dňoch chutia ešte lepšie, ak sa skladujú vo vzduchotesnej nádobe," uviedol Taste Atlas.

Ďalej sa na zoznam dostali demikát, treska, bratislavský rožok, skalický trdelník či laskonky. Treba však poznamenať, že rebríček sa pravidelne mení, podľa toho, ako ľudia priebežne hlasujú.