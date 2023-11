Hrôzostrašná nehoda na železničnom priecestí! Dve ženy skončili pod vlakom: Jedna neprežila

Osudné železničné priecestie v Rajeckých Tepliciach (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Doplnila, že rušňovodičovi mali náhle vojsť na železničné priecestie tesne pred prichádzajúci vlak dve ženy. "Rušňovodič použil zvukovo-výstražné znamenie a rýchločinné brzdenie, no pre krátku vzdialenosť už nedokázal zrážke zabrániť. U 63-ročnej ženy privolaný obhliadajúci lekár konštatoval zranenia nezlučiteľné so životom, druhú ženu previezli do nemocnice," uviedla.

Rušňovodič a cestujúci z vlaku sa nezranili. "U rušňovodiča vykonali dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. Ďalšie okolnosti a príčiny železničnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala krajská policajná hovorkyňa.