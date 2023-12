Títo ľudia zažijú druhé Vianoce! Sociálna poisťovňa vyplatí príspevky za stovky eur: Na účty dorazia už v decembri

Ilustračné foto (Zdroj: Topky, Getty Images)

BRATISLAVA – Sociálna poisťovňa už o pár dní začne vyplácať mimoriadne príspevky vo výške 300 eur. Ľuďom, ktorý majú na tento typ príspevku nárok by mali pristáť na účte najneskôr do 20. decembra, s vyplácaním však začnú hneď od začiatku mesiaca. Tento príspevok je výsledkom návrhu, ktorý schválila Národná rada SR k 13. dôchodku.

archívne video

Matovič prekvapil verejnosť, sľúbil svoj odchod z parlamentu, ak vláda vyplatí trináste dôchodky do Vianoc (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Mimoriadny príspevok vo výške 300 eur Sociálna poisťovňa vyplatí všetkým dôchodcom, ktorí majú nárok na výplatu dôchodku k decembru 2023. Takýto príspevok by mal pristať na účte približne 1,46 milióna poberateľom dôchodkov.

Príspevok bude vyplatený spolu s dôchodkom vo výplatných termínoch v decembri 2023. Penzisti tak tento príspevok dostanú štandardnými spôsobmi, a to na účet alebo prevzatím spolu s decembrovým dôchodkom na pošte podľa toho, akú formu vyplácania dôchodku si penzisti zvolili.

Mimoriadny bonus tak dostanú do 20. decembra aj tí penzisti, ktorí majú výplatný termín 22. alebo 24. deň v mesiaci, ozrejmila SP. „Týmto dôchodcom zašle Sociálna poisťovňa 300 eur na účet alebo poštovým poukazom na výplatu tak, aby ho mali k dispozícii najneskôr v stredu 20. decembra 2023,“ dodala Sociálna poisťovňa.

(Zdroj: Getty Images)

Dôchodky budú vyplatené včas aj v cudzine: Doručené budú automaticy

V určenom termíne by mali penzie doraziť aj tým dôchodcom, ktorým sú peniaze odosielané do cudziny. To však platí len v prípade krajín, ktoré sú štátom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo do Švajčiarska.

O vyplatenie mimoriadneho príspevku nemusia penzisti žiadať. Prémia vo forme 300 eur bude odoslaná automaticky spôsobom, aký si jednotliví dôchodcovia pre výplatu dôchodkov zvolili.