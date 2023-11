Slováci s pirátením filmov a hudby skončili: Známemu serveru zlomila väz európska legislatíva, TOTO sa zmení

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Všetko sa raz skončí, no pre tunajších pirátov filmov a hudby či hier na známom serveri to platí dvojnásobne. Reč je totiž o webe Ulož.to, ktorý roky prevádzkoval verejné zdieľanie rôznych súborov na internete. Či už išlo o nelegálne získanú hudbu, filmy či videohru, všetko sa dalo stiahnuť pod jednou strechou práve na spomínanej stránke. Teraz je tomu však koniec, pretože zasiahla európska legislatíva!

Server Ulož.to totiž dlhé roky užívateľom ponúkal voľné sťahovanie súborov s obmedzenou rýchlosťou a s tou plnou za príplatok pri istom počte nazbieraných dát. Niekoľko desiatok gigabajtov napríklad stálo pár eur. Verejné sťahovanie súborov bolo predmetom legislatívneho a právneho riešenia dlhé roky, no server stále tieto spoty vyhrával a je nutné podotknúť, že sa mu v posledných rokoch darilo vyhýbať sa reguláciám. Teraz však prišla zrejme smrteľná rana pre server.

Zmena pravidiel - server Ulož.to už nikdy nebude rovnaký

Dlhoroční užívatelia túto nešťastnú správu vnímajú už od prvého otvorenia webu, kde ich samotná stránka upozorňuje na novú európsku smernicu. Správa sa objavila koncom minulého týždňa.

Všetko sa zmení v prvé decembrové ráno

Ide totiž o to, že web ako taký síce nekončí, rovnako tak ani službu Ulož.to LIVE, no prichádza k zásadnej zmene pravidiel v prípade zdieľania samotných súborov. Od 1.12. 2023 ich totiž budú môcť vidieť len registrovaní používatelia, a aj tí uvidia len súbory, ktoré si nahrali na svoj Ulož.to disk. K žiadnym cudzím súborom už nebudú mať prístup, a to ani v prípade, že budú disponovať hypertextovým odkazom (linkom) naň. De facto to znamená, že pirátenie filmov, hudby, hier, či iných audiovizuálnych diel sa zrejme na tomto webe definitívne skončilo, pričom išlo o veľmi významnú stránku slovenského a českého internetu.

"Vždy sme si starostlivo dbali na to, aby bola prevádzka Ulož.to v súlade s platnou českou i európskou legislatívou. To bolo opakovane potvrdené aj verdiktmi súdov v rámci sporov, ktoré proti nám boli často účelovo vedené. Aby sme aj do budúcna spĺňali všetky zákonné kritériá, najmä v súvislosti s novou európskou legislatívou, zavádzame od 1. 12. 2023 výraznejšie zmeny fungovania cloudového úložiska Ulož.to Disk," vyjadril sa k zmene konateľ spoločnosti Cloud Platforms Jan Karabina. Táto spoločnosť Ulož.to prevádzkuje.

Tí, ktorí nechcú svoje neminuté dáta viac využívať, majú svoje možnosti

Server pripomína, že aj po prvom decembri všetko na cloudovom úložisku zostáva, no obsah bude prístupný iba tým užívateľom, ktorí ho na úložisko nahrali. Pokiaľ za nových podmienok nebudú mať platiaci užívatelia záujem službu naďalej využívať, môžu svoje účty ukončiť, alebo previesť na bezplatnú verziu. V takom prípade im budú vrátené zvyšné predplatné či kredity.

Je možné, že v týchto dňoch sa na server bude valiť veľké množstvo užívateľov v záujme stiahnuť takpovediac posledné veci, čo môže spôsobiť, že bude preťažený. Ako to však už v takýchto prípadoch býva, je veľmi pravdepodobné, že po zrušení jednej služby môže vzniknúť niekoľko ďalších, ktoré nebudú tak medializované či viditeľné. Internetoví piráti, ktorí zdieľajú obsah podliehajúci autorským zákonom, sa napríklad často uchyľujú k využívaniu peer-to-peer zdieľaniu súborov formou takzvaných torrentov. Tie fungujú na princípe podielového vlastníctva každým jedným užívateľom a nie sú teda závislé na jednom serveri. Je tak možné, že piráti sa presunú práve na toto pole, alebo vznikne nová alternatíva služby Ulož.to. To je však v týchto dňoch ťažké predvídať.

Čo je nariadenie DSA?

Čo je teda "prelomové nariadenie" 2022/2065, ako toto nariadenie server Ulož.to nazýva? Nuž, ide o nariadenie o jednotnom trhu digitálnych služieb ao zmene smernice 2000/31/ES (nariadenie o digitálnych službách), angl. Digital Services Act („DSA“) komplexne upravuje sektor digitálnych služieb v rámci EÚ a jeho cieľom je zabezpečiť správne fungovanie jednotného trhu, udržiavať bezpečné online prostredie a chrániť základné práva užívateľov.

DSA stanovuje pravidlá a povinnosti pre digitálne služby, ktoré fungujú ako sprostredkovatelia, teda prepájajú užívateľov s tovarom, službami a obsahom. Ide o celé spektrum digitálnych služieb, od služieb poskytujúcich sieťovú infraštruktúru, cez webhosting až po online platformy, ako sú sociálne siete alebo internetové trhovisko. Konkrétne pravidlá pre jednotlivé subjekty sú koncipované asymetricky. Služby s väčším spoločenským a ekonomickým dopadom teda musia spĺňať prísnejšie podmienky.